Wechsel in die Premier League?

In jüngster Vergangenheit hatte Trapp erklärt, trotz des Buffon-Transfers um seinen Platz kämpfen zu wollen. Laut L'Equipe plant Tuchel nun aber mit Aréola als Nummer zwei hinter Großmeister Buffon. Als nur dritte Wahl wären Trapps Einsatzchancen äußerst gering und definitiv zu knapp für die Ansprüche eines Nationaltorhüters. Sollte Trapp, dessen Arbeitspapier in Paris noch bis 2020 läuft, den Klub nun doch noch verlassen wollen, soll, so Bild, der FC Chelsea Interesse an einer Verpflichtung Trapps hegen. Chelseas aktuelle Nummer eins Thibaut Courtois wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht und soll seinen Verein schon um Freigabe gebeten haben.