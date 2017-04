Buhmann Werner mit RB Leipzig auf Schalke: Schwalbe ist noch nicht vergessen

Leipzig. Diesen einen Fehler würde Timo Werner nur allzu gerne rückgängig machen. Seit seiner spektakulären Schwalbe im Hinspiel gegen den FC Schalke 04 muss der derzeit beste deutsche Bundesliga-Stürmer mit Anfeindungen leben. Selbst bei der Darts-WM im vergangenen Dezember in London war RB Leipzig s Angreifer von deutschen Fußball-Fans mit Schmähgesängen übelst beschimpft worden. „Ich würde es wirklich gern rückgängig machen. Weil es nicht richtig war“ , sagte Werner vor dem Rückspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) im Interview „Dein Spiegel“.

Auf das, was an Kritik und Häme auf ihn einprasselte, war Werner nach eigener Aussage nicht vorbereitet. „Das war schon schwer für mich. Dass es in dem Ausmaß kam, habe ich nicht erwartet“, gab er in der „ZDF-Sportreportage“ zu. Aber die Sache habe ihn auch abgehärtet. Zudem habe er genug Leute um sich, die sehen, was für ein Typ er wirklich sei. „Dass ich kein schlechter Mensch bin, nur weil mir so eine Situation unterlaufen ist.“