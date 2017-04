"Bullenbarometer": Die Noten für RB Leipzig beim FC Schalke 04

Leipzig. Einen Punkt bringt RB Leipzig vom Gastspiel in Gelsenkirchen mit. Beim 1:1 (1:0) auf Schalke sorgt ausgerechnet Buhmann Timo Werner für die Führung der Gäste. Klaas Jan Huntelaar gleicht mit dem ersten Angriff der Hausherren in Hälfte zwei aus. Für die Knappen, die noch um einen europäischen Startplatz kämpfen, war das Unentschieden zu wenig. Die Hasenhüttl-Elf verliert mit dem Ergebnis Punkte auf Verfolger Dortmund. Wie sich die RB-Kicker im Einzelnen geschlagen haben, erfahrt Ihr in der Fotogalerie.