Bullenbarometer: Die Spieler von RB Leipzig gegen Dorfmerkingen in der Einzelkritik

Aalen. Mit einer zunächst zähen, am Ende aber doch souveränen Vorstellung ist RB Leipzig in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Fußball-Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer setzte sich zum Auftakt des Cup-Wettbewerbs am Sonntag mit einem 5:0 (1:0)-Sieg beim schwäbischen Sechstligisten SF Dorfmerkingen durch und feierte knapp eine Woche vor dem Bundesligaauftakt einen erfolgreichen Pflichtspielstart. Guido Schäfer hat die Leistung der Spieler bewertet.