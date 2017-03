"Bullenbarometer": Guido Schäfer benotet RB Leipzig in Bremen

Leipzig. Zu viel war es nicht, was RB Leipzig beim 0:3 beim SV Werder Bremen anbot. Das Fehlen von Mittelfeldantreiber Naby Keita machte sich schmerzlich bemerkbar. Und Davie Selke, der in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, konnte auch nicht die erhofften Akzente setzen. In der Fotogalerie gibt's die Noten für die Leipziger.