"Bullenbarometer": Guido Schäfers Noten für RB Leipzig gegen Freiburg

Leipzig. Wie schon im Hinspiel hat RB Leipzig dem SC Freiburg auch im Rückspiel keine Chance gelassen. 4:0 (2:0) gewinnen die Rasenballer ihr Heimspiel und wahren den Abstand zur Konkurrenz um die direkte Qualifikation für die Champions League. Ein Platz in der Europa League ist ihnen mit dem Sieg bereits sicher. Coach Ralph Hasenhüttl setzte im Sturm auf das bewährte Trio Forsberg - Werner - Poulsen und wurde nicht enttäuscht. Wer sich in der Heimelf wie geschlagen hat, hat LVZ-Chefreporter analysiert. Seine Noten gibt's in der Fotogalerie.