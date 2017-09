Bundesliga am 3. Spieltag: Alle Spiele im Liveticker

Nach der Länderspielpause kommt es in der Fußball-Bundesliga am Samstag zum Spitzenspiel zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München. Für die Neu-Münchner Niklas Süle und Sebastian Rudy ist die Partie am Samstag um 18.30 Uhr eine Rückkehr zu ihrem ehemaligen Verein. Im Duell zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund (15.30 Uhr) steht der ukrainische Nationalspieler Andrej Jarmolenko vor seinem Debüt für den BVB.