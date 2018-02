Bundesliga am Freitag: Dortmund siegt dank Batshuayi und Schürrle

Roman Bürki: So richtig konstant bringt Roman Bürki seine Leistungen noch immer nicht auf den Rasen. Gegen Freiburg agierte der Schweizer mal wieder unglücklich, in Köln wollte er es besser machen und zu null spielen, was ihm mehr als eine Halbzeit lang gelang. Bürki wirkte lange sicher und präsent, Klasse seine Rettungstag gegen Jojic. Beim Kölner Ausgleich ließ er den Ball allerdings auf Zoller springen, was klare Abzüge gab. Die Souveränität war weg. Note: 4 © imago

Lukasz Piszczek: Der Pole ist nach überstandener Verletzung weiter auf der Suche nach seiner Form, mit der er sich beim BVB in der Nationalmannschaft seines Landes unersetzbar gemacht hat. In Köln war er auf der rechten Außenbahn ein echter Aktivposten mit großem Aktionsradius, ohne dass ihm nach vorn die ganz großen Kunststücke gelangen. Note: 3 © imago

Sokratis: Dortmunds Abwehrchef ist es in dieser Saison zu selten gelungen, die Defensive so zu organisieren, dass die Hintermannschaft des BVB zum Bollwerk wird. Das liegt auch daran, dass der grimmige Grieche nicht frei von Fehlern agiert. Auch in Köln konnte er nicht immer verhindern, dass in der Rückwärtsbewegung Panik ausbrach, bestach aber durch seine Zweikampfstärke. Sensationell seine Rettungstat kurz vor Schluss. Note: 2 © imago

Ömer Toprak: Hat bei Peter Stöger ganz offenbar ein Stein im Brett. Obwohl er zuletzt gegen Freiburg ganz schwach agierte, bekam der türkische Nationalspieler in Köln eine neue Chance von Beginn an, die er nicht immer nutzte, weil er manchmal zu spät in den Zweikampf kam. Alles in allem solide. Note: 3 © imago

Jeremy Toljan: Gegen Freiburg offenbarte Jeremy Toljan auf der linken Außenbahn diverse Schwächen, schoss aber in der Nachspielzeit den Ausgleich. Also durfte er wieder in der Stammformation agieren, der Ex-Hoffenheimer hatte auf der linken Außenbahn starke Szenen. Vor allem vor dem Führungstreffer des BVB, den er klasse vorbereitete. In der zweiten Hälfte baute Toljan allerdings ab. Note: 3 © imago

Julian Weigl: Auch auf der Sechs sucht die Borussia die Ideallösung. Gegen Freiburg bekam Nuri Sahin seine Chance, die er nach allen Regeln der Kunst vergab, also lief in Köln Julian Weigl in der defensiven Zentrale auf, und das tat er mit großer Präsenz und Übersicht. So dominant hat man Weigl zuletzt kaum gesehen. Note: 2 © imago

Mahmoud Dahoud: Wer es wohlwollend formulieren will, formuliert es so, dass Mahmoud Dahoud bislang in Dortmund eher unauffällig agiert hat. De facto ist dem mit vielen Vorschusslorbeeren aus Gladbach gekommenen Mittelfeldspieler bislang kaum etwas geglückt. In Köln zeigte Dahoud eine durchwachsene Leistung, war enorm fleißig, aber längst nicht alles gelang ihm. Nach einer Stunde war Schluss. Note: 4 © imago

Shinji Kagawa: Auf dem besten Torschützen, der Borussia Dortmund nach dem Abschied von Pierre-Emerick Aubameyang geblieben ist, ruhten auch in Köln viele Hoffnungen. Klasse sein Lattenknaller in der ersten Hälfte, aber über weite Phasen hielt sich der Japaner auch vornehm zurück. Note: 3 © imago

Christian Pulisic: Auch der Fußballer des Jahres aus den USA ist zuletzt von der rätselhaften Schaffenskrise erfasst worden, von der kaum jemand in Dortmund verschont geblieben ist. Auch in Köln lief sich Pulisic immer wieder fest, er kann sehr viel mehr. Allerdings bereitete er das zweite Tor des BVB vor. Note: 4 © imago

André Schürrle: Mehr als 30 Millionen Euro hat Borussia Dortmund in André Schürrle investiert, aber viele Fans halten ihn inzwischen für einen hoffnungslosen Fall. Dabei will der Nationalspieler doch zur WM nach Russland. Dafür wäre allerdings eine exorbitante Steigerung der Form notwendig. In Köln bekam Schürrle eine neue Chance von Beginn an und wirbelte in der Anfangsphase, als wolle er Jogi Löw zeigen, dass mit ihm zu rechnen ist. Nachdem er lange abgetaucht war, markierte Schürrle in der Schlussphase den Siegtreffer mit einem ganz starken Schuss. Ein fulminanter Schlussakkord. Note: 2 © imago

Michy Batshuayi: „Ich habe gehört, der Batman-Job ist vakant, also habe ich beschlossen, ihn zu übernehmen.“ Mit diesen forschen Worten stellte sich Michy Batshuayi in Dortmund vor, in Köln feierte der Belgier seine Premiere und feierte einen Traumeinstand. Zwei Treffer des Goalgetters, der auch sonst auffällig war. Kein Zweifel, der BVB hat einen neuen Batman, wer war noch gleich Aubameyang? Note: 1 © imago

Raphael Guerreiro (eingewechselt): Auf der linken Außenbahn herrscht beim BVB akuter Notstand, Kapitän Marcel Schmelzer fällt weiter aus, also durfte sich Raphael Guerriro nach überstandener Verletzung mal wieder beweisen. Der Europameister aus Portugal kam nach einer Stunde für Dahoud, vermochte allerdings kaum Akzente zu setzen. Note: 4 © imago

Jadon Sancho (eingewechselt): Ein Teenager aus den USA ging, ein Teenager aus England kam: Sancho für Pulisic, das sollte das Spiel des BVB in der Schlussphase beleben, doch die Zeit reichte nicht, um die entscheidende Aktion zu setzen. Ohne Note © imago