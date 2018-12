Halilovic, Gaudino und Co.: 15 ehemalige Bundesliga-Talente und was aus ihnen wurde

Was verbindet eigentlich Marko Marin, Donis Avdijaj oder Amin Younes? Klar, die drei sind unbestritten gute Fußballer. Doch sie alle verließen die Bundesliga, bevor sie so richtig bekannt wurden und sind seitdem mehr oder weniger aus dem Blickfeld der deutschen Fans verschwunden. Auch dem Ex-Bayern-Spieler Gianluca Gaudino blieb der große Durchbruch in Deutschland verwährt. Nach einigen Spielen in der ersten Mannschaft des FC Bayern endete der steile Aufstieg des Top-Talents abrupt.