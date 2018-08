Bundesliga-Eröffnungsspiel: FC Bayern München gegen 1899 Hoffenheim live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Endlich wieder Bundesliga! Zum sechsten Mal in Folge eröffnet der deutsche Rekordmeister in der Partie FC Bayern München gegen 1899 Hoffenheim am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) die Saison.

1. FC Nürnberg: Es war für mich eine Überraschung, dass der Club schon aufgestiegen ist, weil die Mannschaft nicht so erheblich verstärkt wurde. Für die Fans, die Stadt, für das ganze Frankenland ist das eine tolle Sache und eine große Motivation, wieder in der Bundesliga zu sein. Auch wenn ich denke, dass es vom ersten Spieltag an gegen den Abstieg gehen wird. © imago/Zink

SC Freiburg: Ganz ehrlich: Wenn der SC die Klasse hält, ist Christian Streich für mich automatisch immer der Trainer des Jahres. Da steckt so viel Energie, so viel Kraft und Mut hinter seiner Arbeit, dass es mich immer aufs Neue beeindruckt. Die Freiburger leben von der Mentalität ihres Trainers. Christian Streich ist ein Vulkan, der nicht aufhört, zu brodeln. © dpa

FSV Mainz 05: Die Erwartungen in Mainz waren zeitweise zu hoch nach einigen überragenden Jahren. Aber das ist für diesen kleinen Klub mit überschaubarem Budget nicht der Alltag, nicht die Normalität. Sie müssen immer wieder ums Überleben kämpfen, das wird auch in der neuen Saison nicht anders sein. Alles andere ist aus meiner Sicht unrealistisch. © 2018 Getty Images

FC Augsburg: Man darf die Erwartungshaltung nicht zu hoch schrauben. Es war schon eine Riesenleistung, mit diesem überschaubaren Budget so ungefährdet drin zu bleiben. Stefan Reuter und Manuel Baum machen einen klasse Job, was viel zu wenig honoriert wird. © dpa

Werder Bremen: Werder war und ist für mich ein Phänomen. Ich finde es klasse, wie die Fans den Verein auch in schwierigsten Zeiten unterstützen und die Verantwortlichen ruhig bleiben. Die Entscheidung, mit Florian Kohfeldt den dritten Amateurtrainer in Folge zu installieren, nachdem es zweimal zuvor nicht geklappt hat, war extrem mutig und ist belohnt worden. Werder spielt wieder richtig guten Fußball, ich traue ihnen einiges zu. Sie haben viele Spieler mit Entwicklungspotenzial. © 2018 Getty Images

VfB Stuttgart: Ich habe von Anfang an nicht verstanden, warum man Korkut mit so viel Skepsis begegnet ist, da er für mich schon immer ein ausgewiesener Fachmann war. Natürlich war es mutig, sich von Hannes Wolf zu trennen, aber was Korkut seitdem geleistet hat, ist schlichtweg sensationell. Wie er die Mannschaft stabilisiert hat, wie er jeden einzelnen Spieler besser gemacht hat – Hut ab! © dpa

Den Münchnern fehlt es, glaubt man Torhüter Manuel Neuer (32) auch nach der sechsten deutschen Meisterschaft in Folge nicht an Motivation für die neue Spielzeit. „Auch die älteren in der Mannschaft sind hoch motiviert, haben einen Ruf zu verlieren“, sagte Neuer in einem BILD-Interview, „es gibt keinen Titel, den wir nicht gewinnen wollen. Allerdings macht es bei dieser Konkurrenz wenig Sinn, vor der Saison vom Triple zu sprechen.“

Einer dieser Konkurrenten könnte die TSG 1899 Hoffenheim sein. Die Kraichgauer strotzen nach der besten Saison ihrer Vereinsgeschichte, die sie auf Rang drei in die Champions League führte, und dem 6:1-Pokalerfolg beim Nachbarn aus Kaiserslautern nur so vor Selbstvertrauen. Trainer Julian Nagelsmann (31) hat die TSG mit einer Video-Analyse auf dem Trainingsgelände auf die Bayern vorbereitet. Als Anschauungsmaterial diente dabei das 5:0 der Bayern im Supercup gegen Eintracht Frankfurt. Seine Saisonziele in seiner letzten Spielzeit in Sinsheim verklausulierte Nagelsmann so: „Ich strebe immer nach dem Maximalen – und das Maximale ist der Meistertitel.“ Am Mittwoch trainierten auch die angeschlagenen Florian Grillitsch (Oberschenkel) und Havard Nordtveit (Knieprobleme) in Hoffenheim wieder mit.