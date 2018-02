Bundesliga: FC Bayern mit Nullnummer gegen Hertha BSC, Gladbach siegt in Hannover

Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach hat seine Krise in Hannover beendet. Nach vier Niederlagen am Stück gewannen die Gladbacher am Samstag beim niedersächsischen Fußball-Bundesligisten mit 1:0 (0:0) durch den erlösenden Treffer von Christoph Kramer in der 72. Minute. Die Borussen zogen in der Tabelle an den Gastgebern vorbei in die obere Hälfte und liegen dank des Sieges zwei Punkte vor dem Aufsteiger.

Der früher in Hannover tätige Gladbach-Coach Dieter Hecking erlebte einen dominanten Auftritt seiner Mannschaft. Trotz zuvor vier Spielen ohne Punkt und ohne Tor agierte Gladbach mutig nach vorne. Die Borussen erspielten sich einige Torchancen, die sie unkonzentriert und leichtfertig vergaben, ehe Kramer mit links ins Netz traf. Der Gastgeber hielt mit Laufbereitschaft dagegen und kam erst nach der Pause zu spielerisch besseren Aktionen.