Patrick Owomoyela, Benjamin Lauth, David Odonkor und Manuel Friedrich spielten für die deutsche Nationalmannschaft. Wir zeigen, was sie heute machen. Klickt euch durch! ©

Vergessene und One-Hit-Wonder - 50 ehemalige deutsche Nationalspieler und was aus ihnen wurde

Lehmann war Co-Trainer bei Arsenal

Lehmann kehrt damit als Coach in die Bundesliga zurück. Seine bisher einzige Station an der Seitenlinie war beim FC Arsenal unter dem französischen Kult-Trainer Arsène Wenger. Bei den "Gunners", für die er von 2003 bis 2008 auch 147 Profi-Einsätze verbuchte, war der Elfmeterheld der WM 2006 in der Saison 2017/18 ebenfalls als Assistenz-Coach angestellt.