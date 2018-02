Bundesliga-Hammer: Servus TV zeigt Spiele im Free-TV!

Das dürfte alle Fußballfans freuen! Wie chip.de berichtet, zeigt der österreichische Fernsehsender ServusTV in Kooperation mit Sky rund sechs Spiele der deutschen Bundesliga. Darunter echte Kracher-Partien. Zu sehen sind die Spiele dann im Free-TV und im Livestream. Die erste Partie, die ServusTV überträgt: Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04, welche bereits am kommenden Samstag aufeinander treffen. Doch welche Spiele werden noch gezeigt?

Das Problem: Die Spiele sind exklusiv in Österreich zu sehen. Wenn man in Österreich wohnt, kann man sich die Partien ohne Probleme im TV oder im Livestream anschauen. Und was machen deutsche Fußballfans? Die können den Livestream auch in Deutschland nutzen, wenn sie einen VPN-Client nutzen. Denn das ist nicht illegal.