Bundesliga im Liveticker: Alle Spiele des 19. Spieltags im Überblick

Duell der Ballermänner in Hoffenheim, Stuttgart gegen den Auswärtsfluch, Wolfsburg bissig gegen Eintracht Frankfurt: Verfolgt alle Nachmittagsspiele des 19. Bundesligaspieltags in unserem Liveticker.

Anzeige

Duell der Torjäger: Hoffenheim gegen Leverkusen (15.30 Uhr)

Ohne Nationalspieler Kerem Demirbay tritt 1899 Hoffenheim am Samstag gegen Bayer Leverkusen an. Der 24-Jährige fehlt weiter wegen einer Oberschenkelverletzung. Mit einem Sieg gegen die Werkself würden die Hoffenheimer am aktuellen Tabellen-Fünften vorbeiziehen. Momentan hat die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann 27 Zähler, Leverkusen kommt auf 28. Am Samstag kommt es auch zum Duell der derzeit erfolgreichsten deutschen Stürmer der Liga: Der frühere Hoffenheimer Kevin Volland hat bislang zehnmal getroffen, 1899-Torjäger Mark Uth neunmal.

1899 gegen Bayer: Hier geht es zum Liveticker​

Wieder ein Torfestival? Freiburg gegen Leipzig (15.30 Uhr)

Der SC Freiburg steht am Samstag vor einer schwierigen Aufgabe gegen RB Leipzig. Seit sechs Partien sind die Breisgauer in der Fußball-Bundesliga unbesiegt. Allerdings hat die Mannschaft von Trainer Christian Streich große Personalprobleme und gegen Leipzig in der Ersten Liga bislang noch keinen Punkt geholt. Alle drei bisherigen Bundesliga-Duelle mit den Sachsen hat der Sport-Club verloren und dabei jeweils vier Gegentore kassiert. Leipzig will in Freiburg seine Champions-League-Ansprüche untermauern. Der Sport-Club steht vor dem 19. Spieltag auf dem 14. Rang und könnte im Falle einer Niederlage wieder näher an die Abstiegsränge rutschen.

SC Freiburg gegen RB: Hier geht es zum Liveticker

Hoffen auf Finnbogason: Gladbach gegen Augsburg (15.30 Uhr)

Gladbach hat mit der Derby-Niederlage in Köln den Sprung auf die Champions-League-Ränge verpasst. Augsburg rangiert einen Punkt hinter Borussia auf Rang sieben und hat nur eines der letzten sechs Spiele verloren. Während bei den Gladbachern mindestens sechs Spieler weiterhin ausfallen, hoffen die Augsburger wieder auf einen Einsatz von Finnbogason, der mit elf Treffern auf Rang drei der Torschützenliste liegt.

Gladbach gegen den FCA: Hier geht es zum Liveticker

Endet der Auswärtsfluch? Mainz gegen Stuttgart (15.30 Uhr)

Der VfB Stuttgart strebt am Samstag beim FSV Mainz 05 seinen ersten Auswärtssieg der Bundesliga-Saison an. Bisher haben die Schwaben in neun Partien in der Fremde seit dem Aufstieg nur einen Punkt geholt. In der ersten Liga gewannen die Stuttgarter zuletzt am 6. Februar 2016 auswärts. Nach dem gelungenen Rückrunden-Auftakt gegen Hertha BSC geht die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf nun als Tabellen-13. in den 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Mit einem Sieg würde der VfB den Abstiegskonkurrenten Mainz auf sechs Punkte distanzieren. Kurz vor Weihnachten unterlagen die Stuttgarter bei den 05ern im DFB-Pokal.

Mainz gegen Stuttgart: Hier geht es zum Liveticker

Mit Biss: Wolfsburg gegen Frankfurt (15.30 Uhr)

Der VfL Wolfsburg empfängt im ersten Heimspiel im Jahr 2018 am Samstag Eintracht Frankfurt. Die Niedersachsen können sich mit einem Erfolg aus der Abstiegsregion absetzen. Bei einer Niederlage droht dagegen der Sturz auf Platz 14. VfL-Trainer Martin Schmidt hatte bereits vor der Partie seine Mannschaft zu mehr Biss während der 90 Minuten ermuntert und nach zehn Unentschieden aus den vergangenen 14 Begegnungen mehr Siege gefordert. Bis auf John Anthony Brooks, Ignacio Camacho und Jakub Blaszczykowski stehen Schmidt alle Spieler zur Verfügung.

Der VfL gegen die Eintracht: Hier geht es zum Liveticker

KOMMENTIEREN