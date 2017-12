Bundesliga im Liveticker: Alle Spiele in der Konferenz

Holger Badstuber wird am 13. März 1989 in Memmingen geboren. Die meiste Zeit seiner Karriere verbringt er beim FC Bayern München. Sein riesiges Verletzungspech wirft ihn allerdings immer wieder zurück, eine schwere Verletzung jagt die nächste. Trotzdem ist er in seiner verletzungsfreien Zeit Stammspieler und Leistungsträger, sowohl beim Rekordmeister als auch in der Nationalmannschaft. Für die Bayern tritt er in 177 Spielen auf und erzielt zwei Treffer, im Nationaltrikot steht Badstuber in 31 Partien auf dem Feld. © getty

Im Alter von fünf Jahren beginnt er 1994 das Fußballspielen beim TSV Rot/Rot bevor er im Jahr 2000 zur Jugendabteilung seines heutigen Vereins VfB Stuttgart wechselt. Nach zwei Jahren bei den Schwaben folgt dann der Wechsel in die Jugend des FC Bayern München. Hier ist er im Zweikampf in einem U19-Spiel gegen Werder Bremen am 13. Juni 2007 zu sehen. © getty

Am 8. August 2009 gibt Badstuber unter Louis van Gaal dann sein Profidebüt für den FC Bayern. Beim 1:1 am ersten Spieltag gegen die TSG 1899 Hoffenheim spielt er direkt durch und steht in der folgenden Saison nur vier Mal nicht in der Startelf, obwohl Bayern in allen Wettbewerben bis zum Schluss vertreten ist: In seiner ersten Profisaison gewinnt der junge, hochtalentierte Verteidiger gleich das Double und steht außerdem im Champions League-Finale (0:2 Niederlage gegen Inter Mailand). © getty

Folgerichtig debütiert der 1,90 Meter große Verteidiger, den schon zu dieser Zeit seine solide und aufgeräumte Spielweise in Kombination mit einem starken Aufbauspiel auszeichnen, am 29. Mai 2010 beim 3:0 Sieg gegen Ungarn für die Nationalmannschaft. © imago

Seine einzigen beiden WM-Auftritte hat Badstuber dann in den ersten beiden Gruppenspielen gegen Australien (4:0 Sieg) und Serbien (0:1 Niederlage) 2010. Deutschland wird nach einer Niederlage im Halbfinale gegen Spanien (0:1) mit einem 3:2 Sieg über Uruguay Dritter. © imago

Nach der WM spielt er sich endgültig in die Stammformation der Nationalelf. Sowohl in der EM-Qualifikation als auch beim Turnier 2012 bildet der Schwabe gemeinsam mit Mats Hummels die deutsche Innenverteidigung. Deutschland scheitert im Halbfinale an Italien und ihrem Doppeltorschützen Mario Balotelli (Endstand 1:2). Auf dem Bild sieht man, wie der Italiener das 0:1 per Kopfball erzielt. © getty

Im selben Sommer steht Badstuber mit dem FC Bayern im Champions League-Finale "Dahoam" in München. Nachdem die Bayern schon in der Liga und im Pokal der Borussia aus Dortmund unterlegen waren, gastiert der FC Chelsea nun in der Allianz Arena. In einem dramatischen Spiel mit deutlicher Überlegenheit des FC Bayern unterliegt der Rekordmeister Roberto di Matteo und seiner Mannschaft im Elfmeterschießen mit 4:5. Badstuber fehlt aufgrund einer Gelbsperre aus dem vorherigen Halbfinale gegen Real Madrid. © imago

Dann der riesige Schock: Im Topspiel gegen Borussia Dortmund am 1. Dezember 2012 geht Badstuber nach einer Grätsche zu Boden und hält sich das rechte Knie. Unter großen Schmerzen muss er auf einer Trage vom Feld gebracht werden, weint in der Kabine. Die Diagnose lautet Kreuzbandriss. © getty

Die Verletzung wird den Abräumer beinahe zwei Jahre außer Gefecht setzen, denn im Mai 2013 reißt das Kreuzband erneut. Im Oktober bekommt Badstuber dann zwar ein neues Kreuzband, trotzdem wird er erst 21 Monate nach seinem Ausfall wieder in einem Spiel auflaufen. © getty

Während der Zwangspause des jungen Schwaben gewinnen seine Teamkollegen im Jahr 2013 unter Jupp Heynckes das Triple. Mit dem Trikot des verletzten Badstuber feiern die Spieler um Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer und Franck Ribéry den Champions League-Sieg über Borussia Dortmund (2:1) im Wembley Stadion. © imago

Am 17. August 2014 feiert Badstuber dann endlich sein Comeback, in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 4:1 Sieg über Preußen Münster. Doch nur wenige Wochen später, am 13. September in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart (2:0 Heimsieg), muss er erneut verletzt ausgewechselt werden. Doch das, was sich für Badstuber erstmal nur wie eine Blessur anfühlt, entpuppt sich als Sehnenriss: Weitere vier Monate Pause für den Memminger, der inzwischen selber sagt: "Mittlerweile weiß ich ja, wie man mit so einer Situation umgeht". © getty

Am 25. März 2015 bestreitet Badstuber sein 31. und bis dato letztes Spiel für die Nationalmannschaft. Beim 2:2 im Freundschaftsspiel gegen Italien kommt er eine Halbzeit zum Einsatz. Seit 2012 hatte er nicht mehr für das DFB-Team auf dem Platz gestanden. © imago

Wieder dauert es nur wenige Wochen, bis die nächste Hiobsbotschaft den Pechvogel erreicht. Der 21. April 2015 scheint durch den 6:1 Sieg im Champions League Viertelfinal-Rückspiel über den FC Porto ein wahrer Festtag zu sein, doch ohne es zu merken zieht sich Badstuber in diesem Spiel einen Muskelriss im linken Oberschenkel zu. Es folgt eine weitere Operation in den USA und eine Zwangspause bis November, erneut verpasst der Unglücksrabe damit die entscheidende Schlussphase der Saison. © imago

Unter Pep Guardiola (Trainer des FC Bayern von 2013 bis 2016) erfährt Badstuber trotzdem größtes Vertrauen. Der Spanier schätzt die Fähigkeiten des Verteidigers sehr und gliedert Badstuber immer wieder sofort nach seinen Verletzungen in die Startformationen ein. Es ist kein Geheimnis, dass Guardiola nicht mit Lobhudeleien über seine Spieler spart und schon den ein oder anderen Kicker adelte, den nicht jeder Fußballexperte in den Himmel loben würde, aber Guardiola ist fasziniert vom fehlerlos und gründlich spielenden Bollwerk Badstuber und ehrt den Kämpfer als "den besten Spieler, den ich je hatte". © getty

Im Sommer 2015 heiratet Badstuber seine Freundin Natascha heimlich in Las Vegas, Kinder hat er nicht. Zwei Jahre später bestätigt Badstuber die Scheidung von seiner Frau. © imago

Im Februar 2016 dann der nächste, schwere Schicksalsschlag. Im Training bleibt Badstuber am Rasen hängen und zieht sich in der Folge eine Sprunggelenksfraktur zu, die ihn wieder einmal bis zum Ende der Saison außer Gefecht setzt. Es ist eine weitere schwere Verletzung von vielen, doch am Ende besiegt Badstuber sie genauso, wie zweimonatige muskuläre Probleme später im Jahr. Fans und Spieler leiden mit Badstuber, der selber ankündigt: "Einmal ein Kämpfer, immer ein Kämpfer. Think positive. Jetzt erst recht!". © getty

Im Sommer 2016 wird Badstuber zum fünften Mal deutscher Meister. Zum letzten Mal eine Saison fit beendet hat er allerdings 2012. Besonders bitter für den symphatischen Pechvogel: Seine Sprunggelenksverletzung durchkreuzt die Hoffnung auf eine EM-Teilnahme in Frankreich, genauso wie sein Kreuzbandriss ihn zwei Jahre zuvor hinderte, an der glamourösen Weltmeisterschaft in Brasilien teilzunehmen. © getty

Im Januar 2017 dann verlässt Badstuber seinen FC Bayern nach 15 Jahren. Der Rekordmeister verleiht den Verteidiger an Schalke 04, in der Münchener Defensive um die Superstars Mats Hummels, Jerome Boateng, Javi Martinez oder Joshua Kimmich hat der von so vielen Verletzungen gebeutelte Linksfuß es unter Carlo Ancelotti schwer, wieder Fuß zu fassen. © getty

Ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Verein sieht Badstuber am 1. März 2017 im DFB-Pokal-Viertelfinale die gelb-rote Karte, nur drei Mintuten nach seiner Verwarnung. Insgesamt steht er in seinem halben Jahr bei Schalke zwölf Mal für die Königsblauen auf dem Feld. Im Sommer verlässt er "die Knappen" und erhält auch beim FC Bayern keinen neuen Vertrag. Ablösefrei wechselt er zum VfB Stuttgart. © imago