Bundesliga im Liveticker: Alle Spiele in der Konferenz - Der 12. Spieltag

Mit einem Sieg gegen den FC Augsburg will Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München am Samstag seine makellose Serie unter Trainer Jupp Heynckes fortsetzen. Gewinnt der deutsche Fußball-Rekordmeister und lässt Verfolger RB Leipzig in Leverkusen Punkte, würden die Bayern ihren Vorsprung ausbauen. Auch Hoffenheim kann am 12. Spieltag nur mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt den Anschluss zur Spitzengruppe halten. Die Bayern führen mit 26 Zählern vor Leipzig (22). Ein Streifzug durch die Samstagspiele: