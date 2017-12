Bundesliga im Liveticker: Alle Spiele in der Konferenz - Der 16. Spieltag

Am 16. Spieltag muss Borussia Dortmund mit dem neuen Trainer Peter Stöger in Mainz antreten, der Hamburger SV empfängt Eintracht Frankfurt und die Fohlen aus Gladbach müssen zum SC Freiburg. Alle Bundesliga-Spiele am Dienstagabend im Liveticker.

Nur zwei Tage nach seiner Vorstellung steht Peter Stöger am Dienstag erstmals als neuer Trainer von Borussia Dortmund an der Seitenlinie. Nach der Freistellung des Niederländers Peter Bosz und zuletzt acht Ligaspielen in Serie ohne Sieg tritt der BVB unter dem ehemaligen Kölner Coach Stöger beim 1. FSV Mainz 05 an. Außerdem empfängt der Hamburger SV ab 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt, und der SC Freiburg trifft im eigenen Stadion auf Borussia Mönchengladbach. Eröffnet wird der 16. Spieltag bereits um 18.30 Uhr mit dem Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Vizemeister RB Leipzig.

Der SPORTBUZZER präsentiert die Bundesliga-Liveticker-Konferenz.

Mainz 05 - Borussia Dortmund Gerade mal eine Woche lagen zwischen der Freistellung beim 1. FC Köln und dem neuen Engagement bei Borussia Dortmund. Nun soll Trainer Peter Stöger schon im Auswärtsspiel in Mainz den Abwärtstrend des BVB stoppen. Achtmal konnte der DFB-Pokalsieger zuletzt nicht gewinnen, deswegen trennte sich der Revierklub noch am Samstagabend vom erfolglosen Niederländer Peter Bosz. Die Dortmunder gewannen in den vergangenen 13 Pflichtspielen nur im DFB-Pokal gegen den Drittligisten 1. FC Magdeburg, momentan stehen sie in der Tabelle nicht mal auf einem Europacup-Platz. Hier geht es zum Liveticker

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach Seit drei Spielen ist der SC Freiburg ungeschlagen, vor allem das spektakuläre 4:3 nach 0:3-Rückstand am Sonntag beim 1. FC Köln stimmt positiv. Nur 52 Stunden nach dem Abpfiff in Köln müssen die Freiburger gegen Borussia Mönchengladbach schon wieder spielen. Bei den Breisgauern um Trainer Christian Streich werden die Abwehrprobleme aber wieder größer, Innenverteidiger Philipp Lienhart fällt erneut aus. Der Borussia, die zuletzt zweimal nicht gewinnen konnte, fehlen sogar acht Verletzte. Hier geht es zum Liveticker

Hamburger SV - Eintracht Frankfurt Mit bereits 15 Zählern in der Fremde ist Eintracht Frankfurt das zweitbeste Auswärtsteam der Liga. Diese Serie soll auch beim Hamburger SV fortgesetzt werden. Allerdings: Der HSV hat zuletzt zur alten Heimstärke zurückgefunden und holte 11 seiner 15 Punkte im Volksparkstadion. Die Hanseaten zeigten sich in der Defensive zuletzt ungewohnt stabil. Erstmals sind die Norddeutschen unter Trainer Markus Gisdol in drei Partien nacheinander ohne Gegentor geblieben. Hier geht es zum Liveticker

