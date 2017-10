Bundesliga im Liveticker: Alle Spiele in der Konferenz - Der 8. Spieltag

Alle Paarungen im Liveticker: Am 8. Spieltag empfängt der FC Bayern München um Neu-Trainer Jupp Heynckes den SC Freiburg, Schalke muss in Berlin antreten und Aufsteiger Hannover trifft auf die Eintracht aus Frankfurt.

Die Bundesliga-Spiele am Samstag versprechen vorab schon jede Menge Spannung.

Trainer-Routinier Jupp Heynckes will den FC Bayern bei seinem Saisondebüt heute (15.30 Uhr) gleich zu alter Stärke führen. Bei der Rückkehr in die Allianz Arena muss der Erfolgscoach gegen den SC Freiburg aber neben dem am Knie verletzten Torhüter Manuel Neuer auch Arturo Vidal ersetzen. Der Chilene könne wegen einer Muskelverhärtung nicht spielen. Mit einem Sieg will Bayern unter dem Nachfolger von Carlo Ancelotti in der Fußball-Bundesliga wieder Druck ausüben auf den Tabellenführer Borussia Dortmund.

Der FC Augsburg trifft gleichzeitig im zweiten Topspiel auswärts auf 1899 Hoffenheim. Die Schwaben wollen gegen den Europa-League-Starter überraschen und ihren Platz im vorderen Drittel der Tabelle festigen. Außerdem empfängt Hertha BSC den FC Schalke 04, Hannover freut sich auf die Eintracht aus Frankfurt und Mainz hofft auf einen Sieg gegen den Hamburger SV.

FC Bayern - SC Freiburg

FCB-Coach Jupp Heynckes in der Allianz Arena auf den SC Freiburg. Nach der Beurlaubung seines Vorgängers Carlo Ancelotti will Heynckes den FC Bayern München nun wieder zurück in die Spur führen. Fünf Punkte Rückstand hat der Rekordmeister aktuell auf Borussia Dortmund im Kampf um die Meisterschaft. Heute soll der Vorsprung aus Bayern-Sicht schrumpfen.

Hertha BSC - Schalke 04

Nach dem Ende der Länderspielpause will Fußball-Bundesligist Hertha BSC im Duell mit dem FC Schalke 04 den Anschluss an die Europapokalplätze halten. Die Berliner sind vor der Partie des achten Spieltags am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zuhause noch ungeschlagen, beide Teams liegen im Mittelfeld der Tabelle. Neuzugang Davie Selke steht erstmals im Kader und darf sich Hoffnungen auf sein Pflichtspieldebüt bei Hertha als Einwechselspieler machen. Auch der angeschlagene Mathew Leckie schaffte den Sprung ins Aufgebot. Die Gelsenkirchener müssen womöglich ohne den serbischen Innenverteidiger Matija Nastasic auskommen.

Mainz 05 - Hamburger SV

Der Hamburger SV will bei Mainz 05 die Wende in der Fußball-Bundesliga herbeiführen. Nach fünf sieglosen Spielen ohne eigenen Treffer streben die auf den Relegationsrang abgerutschten Hanseaten am Samstag das Ende ihrer Torflaute ausgerechnet gegen René Adler an. Der langjährige HSV-Keeper war im Sommer in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt gewechselt und ist dort nun die Nummer eins. „Wir freuen uns, ihn wiederzusehen. Im Spiel muss es uns aber egal sein, wer beim Gegner im Tor steht“, fordert Markus Gisdol.

Hannover 96 - Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Hannover 96 will seine positive Heim-Bilanz auch gegen Eintracht Frankfurt am Samstag um 15.30 Uhr ausbauen. Die Niedersachsen sind seit dem Wiederaufstieg im eigenen Stadion nach drei Begegnungen noch unbesiegt und blieben dabei jeweils ohne Gegentreffer. Mit weiteren drei Punkten gegen die Hessen könnten sich die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter weiter in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Mit Stürmer Jonathas und Abwehrspieler Florian Hübner kehren dazu weitere Alternativen in den 96-Kader zurück. Auch der Langzeitverletzte Miiko Albornoz steht kurz vor der Rückkehr ins Team.

FC Augsburg - TSG Hoffenheim

Angst muss man vor der TSG Hoffenheim jetzt nicht haben. Im letzten Bundesligaspiel unterlagen die Hoffenheimer beim SC Freiburg mit 2:3 und in der Europa League kassierte die Truppe von Julian Nagelsmann in den ersten beiden Gruppenspielen zwei Niederlagen. Dennoch weiß Manuel Baum, der Trainer des FC Augsburg, dass seine Truppe am heutigen Samstagin Sinsheim vor einer „schweren Aufgabe“ steht.

