Bundesliga im Liveticker: Alle Spiele in der Konferenz - Der 9. Spieltag

Die Samstagspiele im Schnell-Check

EX-KLUB: Es ist das erste Spiel von Timo Werner gegen seinen Ex-Verein VfB Stuttgart. Nach dem Abstieg der Stuttgarter wechselte er 2016 zu RB Leipzig. Aber er bleibe "VfB’ler durch und durch." In Stuttgart avancierte Werner zum jüngsten Doppeltorschützen der Bundesliga.

AUSWÄRTS SIEGLOS: Borussia Mönchengladbach ist mit zuletzt zwei Siegen im Aufwärtstrend und bis auf Rang fünf geklettert. Bayer 04 Leverkusen ist zwar drei Spiele ungeschlagen, aber auswärts noch sieglos und hinter den Erwartungen.

KRISE DROHT: Der BVB ist immer noch Tabellenführer. Aber nach dem 2:3 gegen RB Leipzig und dem schwachen 1:1 in Nikosia droht eine erste Krise. Das will Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt verhindern. Frankfurts neuer Star Boateng hatte 2009 ein kurzes Gastspiel in Dortmund. "Ich halte den BVB für eines der stärksten Teams in Europa", sagt er.

PUNKTGLEICH: In der Tabelle trennt die punktgleichen Rivalen (je zwölf Zähler) FC Augsburg und Hannover 96 nur ein Treffer in der Tordifferenz. Augsburg ist seit drei Partien sieglos, Hannover seit vier. Harnik erzielte fünf der acht Treffer von Hannover 96. Alleine viermal war der Stürmer auswärts erfolgreich.