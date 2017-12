Bundesliga im Liveticker: Alle Spiele in der Konferenz

Dieter und Uwe Seeler: Während "Uns Uwe" in Hamburg und ganz Fußball-Deutschland zur Legende wurde, geriet sein älterer Bruder Dieter (Foto) in Vergessenheit. Dabei war der Flügelstürmer ebenso Teil der erfolgreichen HSV-Mannschaft der 50er- und 60er-Jahre und wurde mit den Hanseaten Meister und DFB-Pokal-Sieger. Der Durchbruch in der Nationalmannschaft blieb dem "großen" Seeler allerdings verwehrt. 1979 starb Dieter Seeler im Alter von nur 47 Jahren an Leberversagen.