Bundesliga im Liveticker: Der 26. Spieltag mit FC Bayern gegen HSV

Der VfL spielt am Samstag in Hoffenheim

Die Meistersaison: Nach der Hinrunde der Spielzeit 2008/09 hatte der VfL als Neunter nach der Hinrunde gerade einmal 26 Punkte auf dem Konto. Und Hoffenheim? Das war damals Herbstmeister, 1899 holte 35 Punkte in den ersten 17 Spielen, 55 waren es am Ende, das reichte zu Platz sieben. Wolfsburg wiederum wurde Meister – nach einer furiosen Rückrunde mit spektakulärem Fußball. Lang, lang ist’s her, dass es den vom VfL zu sehen gab...

Der Diego-Skandal: Der 14. Mai 2011 war ein denkwürdiger Tag in der VfL-Geschichte. Vor dem letzten Saisonspiel bei 1899 hatte Spielmacher Diego für einen Eklat gesorgt. Nachdem Ex-VfL-Trainer Felix Magath dem Brasilianer mitgeteilt hatte, dass der Brasilianer nicht von Beginn an auflaufen würde, verließ Diego die Besprechung und verweigerte die Fahrt ins Stadion.

Das Abstiegs-Endspiel: Punktgleich mit Borussia Mönchengladbach (auf Relegationsplatz 16) und einen Zähler vor Eintracht Frankfurt (auf Rang 17) ging der VfL als Viertletzter in den letzten Spieltag der Saison 2010/11 bei 1899 – und stand für 20 Minuten in der Blitztabelle auf einem Abstiegsplatz. Zur Halbzeit stand es in Hoffenheim 0:0, in der 60. Minute traf Mario Mandzukic zum 1:1. Wäre zu diesem Zeitpunkt Schluss gewesen, wäre der VfL abgestiegen. Der eine Punkt hätte nicht gereicht. Dann konnten die Wolfsburg-Fans ein wenig aufatmen, als Lucas Barrios für Dortmund den Ausgleich erzielte. Damit kletterte der VfL auf Rang 16. Und dann ging alles ganz schnell: Der HSV kam duch Änis Ben-Hatira zum 1:1. Wenig später knipsten Mandzukic und Grafite für Wolfsburg zum 3:1-Endstand. Ein Eigentor von Frankfurts Marco Russ sowie das 1:1 zwischen Hamburg und Gladbach sorgten für den direkten Klassenverbleib 2011.

Das erste Mal: Für Maximilian Arnold wird 1899 Hoffenheim immer ein besonderer Gegner bleiben, denn: Gegen 1899 schoss der VfL-Mittelfeldmann am 13. April 2013 sein erstes Tor in der Bundesliga (Endstand 2:2). Der Treffer gegen 1899 machte den damals 18-Jährigen zum bis heute jüngsten VfL-Torschützen in der Bundesliga.

Die Relegation: Der VfL musste erst in der vergangenen Saison um die Bundesliga zittern, setzte sich aber am Ende in der Relegation gegen Nachbar Eintracht Braunschweig durch – und kämpft jetzt wieder gegen den Abstieg. Besser wiederum machten es die Hoffenheimer, die 2013 gegen den 1. FC Kaiserslautern um die Liga zittern mussten, es packten. In den Spielzeiten danach landete 1899 auf den Rängen 9, 8, 15 – und zuletzt auf Platz 4.