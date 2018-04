Bundesliga im Liveticker: Der 31. Spieltag mit FC Bayern, HSV und Hannover

Anzeige

Der stark abstiegsgefährdete Hamburger SV kämpft am Samstag im Spiel gegen den SC Freiburg womöglich um seine letzte Chance. Bei einem Sieg könnten die Norddeutschen drei Spieltage vor Schluss den Rückstand auf den Relegationsplatz noch einmal auf fünf Punkte verkürzen. Zwei direkte Duelle gibt es im Rennen um die Champions-League-Plätze: Der Vierte Borussia Dortmund empfängt im Abendspiel (18.30 Uhr) den Dritten Bayer Leverkusen, zuvor bekommt es der Fünfte RB Leipzig mit dem Sechsten 1899 Hoffenheim zu tun.

HOFFNUNG: HSV-Coach Christian Titz will die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgeben. „Dieser Spieltag kann die Situation am Tabellenende entscheidend verändern. Mit einem Sieg über Freiburg können wir noch mal entscheidend eingreifen in den Abstiegskampf“, sagte Titz vor dem Keller-Duell mit Freiburg. Dafür müsste aber bei acht Punkten Rückstand ein Sieg her. Dagegen spricht, dass Freiburgs Trainer in fünf Gastspielen in Hamburg noch nie verloren hat (zwei Siege, drei Unentschieden).

UNRUHE: Erst die Derby-Pleite auf Schalke, dann die Medienberichte um den bevorstehenden Abschied von Trainer Peter Stöger zum Saisonende. Borussia Dortmund sollte eine Heimniederlage gegen den direkten Rivalen Bayer Leverkusen tunlichst vermeiden, ansonsten droht weitere Unruhe im Umfeld und das Verpassen der Champions League. „Wir haben es nach wie vor selbst in der Hand“, sagt Stöger. Gegner Leverkusen hat nach dem 2:6 im Pokal gegen den FC Bayern auch eine Enttäuschung zu verarbeiten.

Wenger-Rücktritt: Was wurde aus den "Invincibles" des FC Arsenal? Vieira, Pirés, Henry und Cole - sie gehörten zu den Leistungsträgern bei den "Invincibles", der legendären Arsenal-Mannschaft der Saison 2003/04, die in der Premier League in allen 38 Meisterschaftsspielen ungeschlagen blieb. Aber was machen Sie heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. © imago/Paul Marriott Er war der sichere Rückhalt zwischen den Pfosten: Der deutsche Torwart Jens Lehmann kam vor der Saison 2003/04 von Borussia Dortmund zum FC Arsenal und kam in allen Ligaspielen zum Einsatz. Einsätze in der Premier-League-Saison 2003/04: 38 (0 Tore) © imago/Geoff Martin Inzwischen arbeitet Lehmann, der Arsenal 2008 als Spieler verließ und noch zwei Jahre lang in der Bundesliga für Stuttgart spielte, als TV-Experte für RTL. Seit Sommer 2017 ist er außerdem einer der Co-Trainer von Wenger bei den "Gunners". © Getty Der Kameruner Lauren absolvierte 30 Spiele auf der Position des Rechtsverteidigers und war mit seinen scharfen Flanken auf Henry und Bergkamp eine echte Geheimwaffe Wengers, der als einer der ersten Trainer massiv auf schnelle, offensive Außenverteidiger setzte. Einsätze in der Premier League: 32 (0 Tore) © imago/PanoramiC Lauren hat sich nach seinem Karriereende 2010 aus dem öffentlichen Leben weitgehend zurückgezogen, ist aber gelegentlich Gast bei Spielen von Arsenal, für die er von 2000 bis 2006 spielte. Der Kameruner ist leidenschaftlicher Boxer und lebt mittlerweile in Sevilla. Ab und zu ist er als Experte für die Sky-Sendung "Revista de la Liga" tätig. © imago/Paul Marriott Abwehrchef Sol Campbell hatte in dieser Saison alles im Griff. Der Engländer, der 2001 vom Erzrivalen Spurs zu Arsenal gewechselt war, war trotz Routiniers wie Martin Keown und Pascal Cygan nicht aus der Innenverteidigung wegzudenken. Einsätze in der Premier League: 35 (1 Tor) © imago/Paul Marriott 2015 wollte der Ex-Nationalspieler und bekennende Brexit-Befürworter Nachfolger von Boris Johnson als Bürgermeister Londons werden, wurde von der Konservativen Partei aber nicht nominiert. Stattdessen wurde der Labour-Politiker Sadiq Khan neuer Mayor. Campbell beendete seine Karriere 2011. © Getty Eigentlich als Rechtsverteidiger verpflichtet, wurde Kolo Touré von Wenger kurzerhand zum Innenverteidiger umgepolt. Er spielte sich neben Campbell so fest, dass er bis 2009 bei den "Gunners" blieb. Einsätze in der Premier League: 37 (0 Tore) © imago/Kolvenbach Heute ist Touré Co-Trainer seines letzten Vereins Celtic Glasgow. Nach seinem Abgang vom FC Arsenal in 2009 spielte der Ivorer noch für ManCity und Liverpool in der Premier League. Mit den "Citizens" gewann er den Titel 2012 nochmals - allerdings blieb Manchester damals nicht ungeschlagen. © imago/Action Plus Er war eine der ersten Wenger-Entdeckungen: Ashley Cole war Fanliebling und einer der Rising Stars der "Gunners". Legendär: Seine Flankenläufe und die feine Abstimmung mit dem französischen Edelfüßchen Robert Pires. Einsätze in der Premier League: 32 (0 Tore) © imago/PanoramiC Tatsächlich ist Cole einer von ganz wenigen "Invincibles", die noch immer Fußball spielen. Der Engländer, der mittlerweile 37 Jahre alt ist, kickt seit Januar 2016 in den USA bei Los Angeles Galaxy. Bei den Arsenal-Fans ist er seit seinem umstrittenen Wechsel zum FC Chelsea (2006) nicht mehr wohlgelitten. Nach acht Jahren bei Chelsea und zwei Jahren in Rom ging es in die Major League Soccer, wo er inzwischen Teamkollege von Zlatan Ibrahimovic ist. © imago/ZUMA Press Er war der heimliche Kopf der Mannschaft: Patrick Vieira war der verlängerte Arm von Wenger auf dem Rasen. Der Franzose war einer der ersten Spielmacher, die aus der Tiefe heraus opierierten - und gleichzeitig einer der ersten Sechser, der seine Rolle nicht als reine Zerstörungsmaschine interpretierte. Kurz: Ein echter Leader. Einsätze in der Premier League: 29 (3 Tore) © imago/PanoramiC Einen wie ihn haben sie bei Arsenal seit seinem Abgang 2005 aufs Schmerzlichste vermisst. Nachdem Vieira das Schiff verlassen hatte, war der Erfolg bis auf wenige Ausnahmen (Champions-League-Finale 2006) dahin. Keine Überraschung, dass der Franzose nach seinem Karriereende eine Trainerlaufbahn startete. Seit 2016 ist er Chef bei New York City FC - und gilt schon als möglicher Nachfolger Wengers. © imago/ZUMA Press Neben Vieira machte sich der Brasilianer Gilberto Silva als spiel- und zweikampfstarker Wasserträger einen Namen. Einsätze in der Premier League: 32 (0 Tore) © imago/Claus Bergmann Erst 2015 erklärte Gilberto Silva sein endgültiges Karriereende. Er verließ den FC Arsenal 2008 nach sechs Jahren. Er ist leidenschaftlicher Musiker, spielt Mandoline und Gitarre - während seiner Arsenal-Jahre sogar gelegentlich in seinem lokalen Pub in St. Albans. © Getty Fredrik Ljungberg war in London ein echter Publikumsliebling. Der elegante Schwede mit den kurzen Haaren war mit seinen Dribblings ein wichtiger Bestandteil der "Gunners"-Offensivabteilung. Einsätze in der Premier League: 30 (4 Tore) © imago/Geoff Martin Nach seinem Karriereende 2011 und Kurzzeit-Ausflügen nach Japan und Indien arbeitete er als Jugendtrainer für den FC Arsenal und Co-Trainer des VfL Wolfsburg unter Andries Jonker. Im September 2017 wurde er dort entlassen. © Getty Wehende Haare waren sein Markenzeichen: Robert Pirés war Dauerrenner auf der rechten Offensivseite des FC Arsenal. Der Kultstar war mit Toren im zweistelligen Bereich nicht nur als Mittelfeldspieler, sondern auch als Abschlussspieler gefragt und erlebte 2003/04 seine wohl beste Saison. Einsätze in der Premier League: 36 (14 Tore) © imago/PanoramiC Inzwischen hat der heute 44-Jährige seine aktive Karriere längst beendet, die ihn nach seinem Abgang vom FC Arsenal 2006 noch zu Villarreal, Aston Villa und Goa (Indien) führte. Seit 2016 arbeitet Pirés im erweiterten Trainerteam des FC Arsenal, nachdem ihn Arsène Wenger darum gebeten hatte. © Getty Eine echte Legende: Der Holländer Dennis Bergkamp gehörte zu den ersten Stars der Wenger-Ära und ist der einzige "Invincible", der schon vor der Verpflichtung des Trainers bei den Londonern spielte. 2006 beendete er bei Arsenal seine aktive Karriere. Einsätze in der Premier League: 28 (4) © imago/PanoramiC Der wegen seiner Flugangst als "Non-Flying Dutchman" bekannte Bergkamp hatte ein Problem: Er konnte zu längeren Auswärtsfahrten nicht mitkommen, weil die Angst es einfach nicht zuließ. 2011 wurde er Co-Trainer von Frank de Boer und - später - Peter Bosz bei Ajax Amsterdam. Im Dezember 2017 wurde er entlassen. © Getty Er war der offensive Fixpunkt: Thierry Henry, 1999 als Nachfolger von Nicolas Anelka von Juventus geholt, lieferte in der Saison 2003/04 so richtig ab: 30 Tore schoss er und war an etlichen weiteren Treffern der "Gunners" beteiligt. Kurzum: Ein echter Superstar! Einsätze in der Premier League: 37 (30 Tore) © imago/PanoramiC Henry verließ Arsenal 2006 mit Ziel FC Barcelona und kehrte 2012 kurzzeitig zu Arsenal zurück. Inzwischen arbeitet er nicht nur für Sky Sports als TV-Experte, sondern auch als Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft unter Chefcoach Roberto Martinez. Wenger-Nachfolge? Nicht ausgeschlossen! © Getty Neben den elf Spielern, die meistens Wengers Startelf bildeten, waren natürlich auch noch andere Stars am Erfolg beteiligt. Als da wären: Edu Gaspar (29 Spiele/2 Tore), Ray Parlour (22 Spiele/kein Tor), Pascal Cygan (18 Spiele, kein Tor) José Antonio Reyes (13 Spiele/2 Tore), Sylvain Wiltord (12 Spiele/3 Tore), Gael Clichy (12 Spiele/kein Tor), Martin Keown (10 Spiele/kein Tor), Nwankwo Kanu (10 Spiele/1 Tor), Jérémie Aliadière (10 Spiele/kein Tor), David Bentley und Justin Hoyte (beide 1 Einsatz/kein Tor). © imago/Paul Marriott

PFLICHT: Die Marschroute für RB Leipzig und 1899 Hoffenheim ist vor dem direkten Aufeinandertreffen klar. Nur ein Sieg lässt bei vier bzw. fünf Punkten Rückstand auf Platz vier die Chance auf eine Königsklassen-Teilnahme noch offen. Hoffenheim kommt mit der Empfehlung von zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage nach Leipzig, RB will sich nach dem Aus in der Europa League nun wieder ganz auf die Bundesliga konzentrieren.

GENERALPROBE: „Was ich so vernommen habe, treffen wir auf eine C-Elf, wir selbst spielen mit unserer A-Elf“, scherzte 96-Trainer André Breitenreiter bereits über den nächsten Gegner FC Bayern München. „Deswegen sind wir das erste Mal Favorit in einem Bundesligaspiel in dieser Saison.“ In der Tat dürften Stars wie Robert Lewandowski, Thomas Müller oder Arjen Robben in Hannover auf der Bank sitzen, schließlich wartet für die Münchner am Mittwoch bereits der Kracher gegen Real Madrid.

ABSCHIED: Vor seinem Wechsel zum FC Bayern München will Trainer Niko Kovac mit Eintracht Frankfurt noch das Maximum erreichen. Das Pokalfinale wurde am Mittwoch durch das 1:0 auf Schalke bereits erreicht, nun soll auch in der Liga die Europacup-Teilnahme gesichert werden. Ein Sieg gegen Hertha BSC wäre dafür ein großer Schritt.

NIEMANDSLAND: Zehnter gegen Zwölfter, sowohl nach oben als auch unten ist viel Luft. Im Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen treffen sich zwei Clubs aus dem Niemandsland der Liga. Traurig ist darüber keiner, noch im Winter befanden sich beide Clubs in Abstiegsgefahr.

Erkennst du dein Bundesliga-Stadion? Erkennst du dein Bundesliga-Stadion? © imago/Screenshot Traumhafte Lage am See – welches Stadion ist hier abgebildet? © Google Maps/Screenshot Es ist die HDI-Arena in Hannover! Nahe dem Schützenfestgelände und in direkter Nachbarschaft zum Maschsee gehört die 96-Heimstätte in der Calenberger Neustadt sicherlich zu den schönsten Adressen der Bundesliga. Der Weg zur Arena entlang des Sees ist vor allem in den wärmeren Monaten einfach traumhaft. © dpa Auch dieser Fall ist relativ klar – der Wald daneben gibt einen Hinweis auf den früheren Namen dieser Arena. © Screenshot/Google Maps Die Commerzbank-Arena von Eintracht Frankfurt hieß früher nicht ohne Grund Waldstadion – und gehört zu den schönsten Stadien Deutschlands. © dpa Dieses Stadion wurde in ein anderes hineingebaut. Wer trägt hier seine Heimspiele aus? © Screenshot/Google Maps Es ist die Red-Bull-Arena von RB Leipzig. Das alte Zentralstadion wurde unmittelbar ans Elsterbecken gebaut, an dessen gegenüberliegender Seite das RB-Trainingszentrum am Cottaweg liegt. Nördlich erstreckt sich der Leipziger Auwald. Das wunderschöne Stadtzentrum ist auch nicht weit. Damit spielen die Leipziger in Sachen Lage international – auch wenn es vielleicht nicht ganz für die Champions League reicht. © dpa Ein Fluss, viele Sportplätze und ein Gewerbegebiet – könnte eigentlich überall sein. Welcher Klub ist hier zu Hause? © Google Maps/Screenshot Die Mercedes-Benz-Arena ist die Heimstätte des VfB Stuttgart. Im Neckarpark im Stadtteil Bad Cannstatt unweit der Stuttgarter City liegt die VfB-Arena. Das Angebot rund um das Stadion ist großartig, mit dem Carl-Benz-Center ist ein Erlebniszentrum in direkter Nachbarschaft, außerdem auch die Carl-Benz-Arena, die Porsche-Arena und die Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Für Abkühlung ist auf dem Weg auch gesorgt, der Neckar ist nicht weit entfernt. © dpa Zwischen Traktoren, Feldern und Wegen liegt dieses Stadion. Welches ist es? © Google Maps/Screenshot Innen ist’s dann doch ein wenig voller in der Opel-Arena des 1. FSV Mainz 05. Beim Gang zur Arena wird man wahrscheinlich aber von einigen Traktoren überholt. Raus zum Stadion führt aus der Innenstadt eine Tram. Na immerhin. © dpa Zwischen einem Fluss und einem Kanal liegt dieses Stadion doch ganz schön. Die Stadt liegt dagegen optisch eher im unteren Mittelfeld. Die Rede ist von … © Google Maps/Screenshot … der VW-Arena des VfL Wolfsburg. Man kann über Wolfsburg sagen, was man will: Sensationelle Optiken sind in der Autostadt eher die Seltenheit. Dafür liegt das Stadion tatsächlich ganz nett. Zwischen der Aller und dem Mittellandkanal, nahe der Bahnlinie Hannover–Berlin und in der Nähe des VW-Werks, es gibt schlechtere Bundesliga-Standorte. © dpa Relativ witzlos, weil der Klub so gewieft war und sein Emblem für Vielflieger aufs Dach gepinselt hat. Es ist natürlich … © Screenshot/Google Maps ...der Signal-Iduna-Park von Borussia Dortmund! Unweit der Emscher und südlich des Dortmunder Stadtzentrums erstreckt sich der Dortmunder Stadionkomplex mit der vielleicht schönsten Arena Deutschlands und dem traditionsreichen Platz „Rote Erde“ – auch die Westfalenhalle ist nicht weit. © dpa Verhungern wird man an diesem Stadion nicht, einige Supermärkte sind in unmittelbarer Nähe. Welcher Bundesligist ist hier zu Hause? © Screenshot/Google Maps Die Borussia Mönchengladbach nennt den Borussia-Park ihr Zuhause. Am westlichen Rand der Stadt liegt die Arena der Gladbacher – mitten auf dem Fohlencampus. © dpa Traumschön an einem Fluss liegt die nächste Arena. Tipp: Es ist ein Nordklub! © Screenshot/Google Maps Das Weserstadion liegt – der Name verrät es – malerisch am Fluss Weser und hat einen der schönsten Wege zum Stadion hin. Am anderen Ufer liegt ein kleines Wohngebiet auf einer Halbinsel zwischen Weser und dem lang gezogenen Werdersee. © dpa Wald, Sportplätze, Stadion. Von welcher Arena ist die Rede? Tipp: Die Deutsche Sporthochschule hat hier ihren Sitz. © Screenshot/Google Maps Im schönen Köln-Müngersdorf inmitten eines Waldstücks gelegen gehört das Rheinenergiestadion des 1. FC Köln zu den Topadressen der Bundesliga. Vorzug: Die Deutsche Sporthochschule sitzt direkt nebenan. Punktabzug: Leider ist es bis zum Rhein sehr weit. © dpa Oh. Na ja. Schön ist anders – aber wer ist hier zu Hause? © Screenshot/Google Maps Die Wirsol-Arena der TSG Hoffenheim im Städtchen Sinsheim gehört sicher nicht zu den spektakulärsten Adressen der Liga. Parkplätze sind massig vorhanden. Ansonsten ist die A6 aber die einzige Attraktion weit und breit. © dpa Beliebt bei neueren Stadienbauten ist die Lage im Autobahnkreuz. Ein Paradebeispiel finden wir hier - welcher Klub ist gemeint? © Screenshot/Google Maps Die BayArena in Leverkusen liegt genau zwischen der A1 und der A3 auf dem Weg hinaus nach Norden und Nordosten. Weit zum Rhein ist es auch nicht, knapp zwei Kilometer. © dpa Ein wenig spartanisch, aber immerhin viele Parkplätze. Wer hier wohl zu Hause ist? © Screenshot/Google Maps Die Augsburger WWK-Arena liegt kärglich in einem Gewerbegebiet am südlichen Stadtrand. Ein wenig enttäuschend, dafür ist die Arena bisweilen aber sehr schön illuminiert. © dpa Unverkennbar, oder? © Screenshot/Google Maps Klar, das ist die Veltins-Arena des FC Schalke 04! Im Stadtteil Gelsenkirchen-Buer liegt der wunderbare Fußballtempel. Die A2 auf der einen Seite, die Ruhr auf der anderen – und ein Meer von Parkplätzen dazwischen. Wie S04 in der vergangenen Saison performt die Arena im puncto Lage im sicheren Mittelfeld. © dpa Welches Stadion schmiegt sich hier elegant in ein Autobahnkreuz? © Screenshot/Google Maps Die Allianz-Arena! Mit München hat das ehrlich gesagt nur noch wenig zu tun. Die Arena liegt am Kreuz München-Nord an den Autobahnen 9 und 99 am nördlichsten Zipfel der süddeutschen Metropole. Nicht sehr sexy, auch wenn das Stadion immerhin eine eigene Bahnstation hat. © dpa Ein ganz und gar eindeutiger Fall! Oder? © Screenshot/Google Maps Schon toll, das Berliner Olympiastadion mit seiner unverkennbaren blauen Tartanbahn. Hier trägt natürlich Hertha BSC seine Heimspiele aus. Rundherum die malerische Murellenschlucht mit dem Olympiapark, dem Trainingszentrum von Hertha und der legendären Waldbühne. © dpa Früher hieß dieses kleine, malerisch gelegene Stadion wie der kleine angrenzende Fluss – inzwischen wie ein großer Wald. © Screenshot/Google Maps Das Schwarzwaldstadion des SC Freiburg ist das kleinste Stadion der Bundesliga – und liegt an der Dreisam. Früher hieß es wie der kleine Fluss, der an der Nordseite die Miniarena passiert. © dpa Dieses Stadion kennt wohl jeder – seit einigen Monaten trägt es auch wieder seinen alten Namen. Tipp: Hier ticken die Uhren noch ein bisschen anders. © Screenshot/Google Maps Im Volksparkstadion des Hamburger SV läuft immer noch die Bundesliga-Uhr – der Verein spielt seit Beginn ununterbrochen in der höchsten deutschen Spielklasse. Das verdient Respekt. Und dieses Stadion aus Bahrenfeld gehört auch einfach in die Liga. © dpa

