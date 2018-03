Bundesliga im Liveticker: Der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund

Der FC Bayern München will sich am Samstag (18.30 Uhr) im deutschen Fußball-Klassiker gegen Borussia Dortmund erneut druchsetzen. Die Meisterschaft kann der Rekordmeister durch den Schalker Sieg gegen Freiburg allerdings noch nicht an diesem Wochenende einfahren.

Heynckes muss gegen Dortmund im 1800. Bundesligaspiel der Münchner ohne Arturo Vidal und Juan Bernat auskommen. Vidal wird nach einer Oberschenkelprellung pausieren, Bernat hat eine Kapselreizung im Sprunggelenk. Die Rückkehr von Arjen Robben, den ein zwickender Nerv behinderte, für das BVB-Spiel steht hingegen schon etwas länger fest.