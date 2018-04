Bundesliga im Liveticker: Der Hamburger SV empfängt Schalke 04

Der Hamburger SV will sich am Samstagabend (18.30 Uhr) im Spiel gegen den FC Schalke 04 die Resthoffnung auf den Klassenerhalt wahren. Seit fünfzehn Spielen sind die "Rothosen" sieglos und mit Schalke 04 kommt der Tabellenzweite, der zuletzt fünf Spiele in Serie gewonnen hat. das Hinspiel gewannen die Schalker mit 2:0.

HSV-Trainer Titz kann in seinem dritten Spiel als Coach der Hamburger wieder auf Abwehrchef Kyriakos Papadopoulos bauen. Der Grieche fehlte vergangenes Wochenende in Stuttgart mit Knieproblemen, hatte sich außerdem mit Kritik am Trainerteam ins Abseits gebracht. Nach einer Entschuldigung inklusive Veranstaltung eines Mannschaftsessens dürfte er jetzt für den gelbgesperrten Jung wieder in die Startelf rücken.