Bundesliga im Liveticker: Die TSG Hoffenheim empfängt den VfB Stuttgart

Zum 17. Mal treffen 1899 Hoffenheim und der VfB Stuttgart an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga aufeinander. Beim Derby in der ausverkauften Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena geht es für das Team von Trainer Julian Nagelsmann darum, den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren. Die Schwaben dagegen hoffen auf ihren ersten Auswärtssieg.