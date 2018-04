Bundesliga im Liveticker: Eintracht Frankfurt trifft auf die TSG Hoffenheim

Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim peilen im direkten Duell am Sonntag, 18 Uhr, wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Startplätze an. Frankfurt liegt vor dem 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga drei Zähler vor den Kraichgauern. In der eigenen Arena gewannen die Hessen zuletzt sechsmal nacheinander. Hoffenheim ist seit fünf Ligapartien ungeschlagen.

Personell muss die Eintracht auf Carlos Salcedo und Omar Mascarell sowie Stürmer Ante Rebic verzichten. Verteidiger Marco Russ meldete sich nach einer Zehenblessur einsatzbereit. Hoffenheim kann nach langer Verletzungspause auf Nationalspieler Kerem Demirbay bauen.