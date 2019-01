Bundesliga im Liveticker: Der FC Bayern trifft auf den VfB Stuttgart

Niko Kovac bereitet der Job beim FC Bayern München nach der Megakrise im Herbst wieder richtig Freude. „Man schläft schon ein bisschen ruhiger, wenn man weniger Stress hat“, gestand der 47 Jahre alte Trainer nach zuletzt sechs Siegen am Stück in der Bundesliga vor dem ersten Heimspiel des Jahres am Sonntag (15.30 Uhr; so könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen den mal wieder abstiegsbedrohten VfB Stuttgart.

Entspannt zurücklehnen freilich kann und will sich der Kroate nicht. Patzen ist verboten, trotzdem empfiehlt Kovac seinen Stars in München auch einen Schuss Lockerheit: „Wir dürfen nicht verkrampfen.“ Und das gilt auch für die Partie gegen die Schwaben.