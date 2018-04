Bundesliga-Konferenz im Liveticker: Feiert der FC Bayern in Augsburg den 28. Meistertitel? 

Kurze Reise, kurze Party? Der FC Bayern München will am Samstag ab 15.30 Uhr im Auswärtsspiel beim FC Augsburg seine 28. Meisterschaft perfekt machen, anschließend aber nicht groß feiern. Schließlich steht vier Tage nach dem bayerischen Duell mit dem FCA schon das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Sevilla an. In ganz anderen Dimensionen denkt der 1. FC Köln. Der Tabellensiebzehnte empfängt den FSV Mainz 05 zu einer möglicherweise vorentscheidenden Partie im Abstiegskampf.

Gewinnen die Bayern in Augsburg, ist ihnen der sechste Meistertitel in Serie in der Fußball-Bundesliga nicht mehr zu nehmen. Bei einem Remis oder einer Niederlage muss der souveräne Spitzenreiter das Abendspiel zwischen dem Hamburger SV und dem zweitplatzierten FC Schalke 04 abwarten. Münchens Trainer Jupp Heynckes freut sich auf die Dienstreise am 29. Spieltag. „Das Schöne ist, dass wir eine kurze Anfahrtszeit haben, gemütlich mit dem Bus nach Augsburg fahren, mit der Aussicht aus eigener Kraft die deutsche Meisterschaft zu erringen“, sagte er.

Außerdem trifft der SC Freiburg auf den VfL Wolfsburg und Gladbach empfängt Hertha BSC.

Der SPORTBUZZER präsentiert den Konferenz-Liveticker