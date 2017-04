Mit Schalke gegen Dortmund: Die Bundesliga im Liveticker

SITUATION: Bayern will trotz der fast sicheren fünften Meisterschaft in Serie vor dem Duell gegen Real Madrid nicht an Spannung verlieren, Augsburg braucht dringend Punkte im Abstiegskampf.

SITUATION: Der HSV will endlich runter vom Relegationsplatz. Dafür braucht er einen Sieg. Die Kölner sind Sechste und wollen in der nächsten Saison international spielen.

SITUATION: Leipzig will nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Spielen nichts als einen Sieg. Der Aufsteiger will seinen Champions-League-Platz auch nicht mehr hergeben. Darmstadt kassierte in zwölf Auswärtsspielen in dieser Saison zwölf Niederlagen und schoss dabei gerade mal vier Tore.