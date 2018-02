Bundesliga im Liveticker: Schalke 04 empfängt Hoffenheim

Sie sind die beiden jüngsten Bundesliga-Trainer, erwarben gemeinsam die Fußball-Lehrer-Lizenz und trainierten beide den Nachwuchs von Hoffenheim - am Samstag stehen sich Domenico Tedesco (32) und Julian Nagelsmann (30) mit ihren Teams Schalke und Hoffenheim gegenüber. Im Fokus steht dabei auch Hoffenheims Angreifer Mark Uth, der im Sommer zu Gastgeber Schalke wechselt. Nagelsmann ist sicher, dass sich der 26-Jährige voll reinhängen wird: "Er will seinem neuen Arbeitgeber ja auch zeigen, dass der keine Pflunze verpflichtet hat." Die Statistik spricht jedoch gegen die Kraichgauer: Die sind seit sechs Auswärtsspielen ohne Sieg - und die Königsblauen verloren keines der letzten sechs Heimspiele gegen die TSG.

Bei Schalke 04 sorgte zuletzt Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb für Aufregung. Der 23-Jährige soll es an Motivation vermissen lassen und wurde vor dem Spiel gegen Hoffenheim aus dem Kader gestrichen. "Wenn wir 5:0 gewinnen und Nabil hat nur eine Halbzeit gespielt, dann läuft er rum, als hätten wir 0:5 verloren", kritisierte Christian Heidel. "Das kann nicht sein, und das kommt natürlich nicht gut an. Und wenn er das Gefühl hat, er spielt am Wochenende nicht, dann trainiert er auch so."