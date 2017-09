Bundesliga im Liveticker: Schalke 04 empfängt Leverkusen

Nach zwei Niederlagen ohne eigenen Torerfolg will der FC Schalke 04 im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Freitagabend (20.30 Uhr) nicht noch mehr Boden in der Fußball-Bundesliga verlieren. Die um zwei Punkte schlechteren Leverkusener sind für den Revierclub eine Art Angstgegner.