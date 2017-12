Bundesliga im Liveticker: Stuttgart empfängt Bayer Leverkusen

Lucas Barrios: Er kam auch mit wenigen Torchancen aus: In 102 Spielen schoss er 49 Tore für den BVB. Nach Stationen in China und Russland kehrte der Torjäger zurück nach Südamerika und sorgte mit der paraguayischen Nationalmannschaft 2015 bei der Copa América für Furore. Heute spielt der 32-Jährige für den brasilianischen Erstligisten Grêmio Porto Alegre.

Adrian Ramos: Der siebterfolgreichste Schütze der Geschichte von Hertha BSC spielte nach seiner Berliner Zeit in Dortmund, beim FC Granada und in China bei CQ Dangdai. Aktuell ist er zurück in Granada in der zweiten spanischen Liga.

Breno: Zweieinhalb Jahre nach abgesessenen Haftstrafe des Ex-Spielers von Bayern München wegen schwerer Brandstiftung hat der 27-Jährige einen neuen Verein gefunden: Erstliga-Aufsteiger Vasco da Gama aus Rio de Janeiro. Im September 2011 hatte er seine angemietete Villa in München in Brand gesteckt.

Pekka Lagerblom: Der Name klang nach großer Bundesligawelt. Pekka Lagerblom kam 2011 nach Leipzig und versuchte sich in der Niederungen der Regionalliga. Seine Erfahrung konnte er vor allem wegen Verletzungen nur selten zeigen. Am Ende waren es nur acht Spiele für RB vom ehemaligen Bremer Meisterspieler. Heute ist der Finne Lagerblom bei Atvidabergs FF in Schwedens 2. Liga aktiv.

