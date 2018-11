Bundesliga im Liveticker: VfB Stuttgart empfängt Eintracht Frankfurt

Für einen Trainer ohne Punkt und dem desaströsen Torverhältnis von 0:8 wirkt Markus Weinzierl vor dem Duell des VfB Stuttgart mit Eintracht Frankfurt gefestigt und optimistisch. Bei all der demonstrativen Gelassenheit auch nach zwei herben 0:4-Pleiten in seinen beiden ersten Spielen als Coach des Tabellenletzten ist sich der Bayer der Lage dennoch vollkommen bewusst.

"Es ist klar, was auf dem Spiel steht und was unsere Aufgabe ist", sagte er vor der Auftaktpartie des zehnten Spieltags in der Bundesliga am Freitagabend (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel sehen!). "Die kommen mit einer Serie und sehr viel Selbstvertrauen hier nach Stuttgart. Für uns ist es natürlich eine schwierige Situation, wo wir zu Hause gefordert sind, wir punkten müssen, punkten wollen, am besten dreifach."