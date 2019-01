Bundesliga im Liveticker: Werder Bremen empfängt Eintracht Frankfurt

Florian Kohfeldt nennt sie die drei Verrückten, in Frankfurt werden sie nur "Büffelherde" genannt: Fußball-Deutschland schwärmt von dem mit Sebastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic derzeit wohl besten Offensiv-Trio der Bundesliga. Am Samstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gastieren die Angreifer mit der Eintracht bei Werder Bremen - sehr zur Freude von Werder-Trainer Kohfeldt. "Es wird sich richtig lohnen, ins Stadion zu kommen", erklärte der Bremer Trainer. "Am Samstagabend wird das Stadion richtig brennen."

Denn Tore sind in dem mit 42 100 Besuchern ausverkauften Weserstadion fast garantiert. Die offensiv ausgerichteten Bremer trafen in bislang 18 Ligaspielen immer mindestens einmal, der Tabellenfünfte aus Frankfurt hat dank der "Büffelherde" mit 37 Toren den drittstärksten Liga-Angriff. "Ein 7:6 für uns würde ich sofort nehmen", sagte Kohfeldt. "Hauptsache wir gewinnen."