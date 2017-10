Bundesliga im Liveticker: Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach

Im achten Anlauf soll es endlich klappen: Werder Bremen sehnt sich nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Am Sonntag treffen die Hanseaten auf Borussia Mönchengladbach und dann soll der Dreier "erzwungen werden", kündigte Bremens Trainer Alexander Nouri an. "Wir werden natürlich etwas dagegen haben", entgegnete Borussia-Coach Dieter Hecking.