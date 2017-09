Bundesliga im Ticker: Gladbach gegen Stuttgart live

Zum Jubiläum beim VfB Stuttgart muss Trainer Hannes Wolf erstmals auf Christian Gentner verzichten, der schwer verletzte Kapitän gab am Montag aber selbst Entwarnung. "Es geht mir sehr gut!! Ich habe wie bereits berichtet wurde den ein, oder anderen Bruch im Gesicht aber nichts was nicht wieder zu korrigieren wäre", schrieb der 32 Jahre alte Fußballer am Montag in den sozialen Netzwerken.

Das Jubiläum seines Coaches verpasst Gentner aber deswegen. Am Mittwoch ist Wolf ein Jahr Trainer beim VfB. In den 34 Pflichtspielen seither stand Gentner nur einmal nicht in der Startelf. Die Partie bei Borussia Mönchengladbach am Dienstagabend ist nun die erste von vielen, in denen Wolf den Ausfall seines Mittelfeldspielers kompensieren muss.