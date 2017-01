Bundesliga im Trainingslager: Alle News im Liveblog

Anzeige

Der FC Bayern knipst Selfies in Doha, Borussia Dortmund will sich in Marbella für die Rückrunde fit machen. Der Sportbuzzer begleitet die Vereine mit in die Trainingslager: Alle News findet Ihr hier gebündelt im Liveblog. Allein neun der 18 Bundesligavereine haben ihre Zelte in Spanien aufgeschlagen. Sechs davon in oder zumindest in der Nähe von Marbella. Auch Leipzig ist auf der iberischen Halbinsel, allerdings hat sich der Rangnick-Klub in Portugal an der Algarve niedergelassen. Zuhause in Deutschland sind lediglich Ingolstadt, Hoffenheim und Köln geblieben.

Auch Eintracht Frankfurt hat am Donnerstag sein elftägiges Trainingslager in Abu Dhabi begonnen. Lobend äußerte sich Trainer Niko Kovac über den erst am Dienstag vom VfB Stuttgart verpflichteten 19 Jahre alten Max Besuschkow. Der deutsche Junioren-Nationalspieler habe einen guten Körper und einen sehr guten Schuss, sagte der Trainer. Er sehe ihn auf der Position 8 oder 10 im Mittelfeld.

Der Hamburger SV ist in sein Wintertrainingslager nach Dubai abgereist. Der neue Sportchef Jens Todt ist bereits da. Er sei an seinem 47. Geburtstag von Singapur kommend direkt nach Dubai gereist, heißt es. Es wird erwartet, dass der erst kürzlich vom Karlsruher SC freigestellte Ex-Nationalspieler seinen Vertrag am Freitag unterschreiben wird. Beide Vereine sind längst handelseinig, der HSV und Todt hatten bis zuletzt noch Vertragsdetails geklärt.

RB Leipzig bereitet sich in Lagos auf die Rückrunde vor. Der Aufsteiger ist der einzige Bundesligaverein, der in Portugal Quartier macht. Für den Sportbuzzer berichtet Guido Schäfer aus dem Trainingslager der Roten Bullen.

Guido Schäfer im Trainingslager von RB Leipzig: Probleme bei der Anreise

Abflug für Borussia Dortmund: Mit fast komplettem Kader reist der BVB zum Trainingslager nach Marbella. Lediglich Pierre-Emerick Aubameyang ist nicht dabei. Der Stürmer läuft beim Afrika-Cup für Gabun auf.

Nach muskulären Problemen steigt John Anthony Brooks bei Hertha BSC beim einwöchigen Trainingslager auf Mallorca wieder ins Mannschafttraining ein. Aber nicht alle Berliner Profis sind dabei.

Weiter, immer weiter. Der ewige Claudio Pizarro hat sich noch nicht auf ein Karriere-Ende festgelegt. Er wolle „so lange spielen, wie es der Körper zulässt“. Und aktuell fühle sich der Stürmer von Werder Bremen immer noch physisch "gut".

Eigentlich hatte der FC Schalke schon verkündet, dass Kapitän Benedikt Höwedes nicht mit ins Winter-Trainingslager ins spanische Benidorm reisen würde. Das ist aber schon wieder Schnee von gestern. Nachdem beim 28-jährigen Abwehrmann am Mittwoch von einem Spezialisten in München eine Hüftreizung diagnostiziert worden war, traf er am Donnerstag nun doch in Spanien ein. Dort soll er „individuell an die Belastung“ herangeführt werden.

RB Leipzig im Trainingslager: Spielszenen vom ersten Vormittagstraining

Werder gibt in Spanien Vollgas

Die Bayern-Stars schwitzen und posieren in Doha

Um sich perfekt auf die Rückrunde vorzubereiten, ist der FC Bayern München nach Doha ins Trainingslager gereist. Die ersten Eindrücke! Rhythmische Gymnastik oder Fußball-Training? © imago Das Bayern-Trikot passt perfekt zur Kopfbedeckung der katarischen Fans. © imago Die Bayern-Stars sind natürlich auch immer für ein Selfie zu haben. Hier Mats Hummels. © imago Auch Holger Badstuber posiert mit den Fans. © imago Thomas Müller grinst in die Kamera eines katarischen Fans. © imago Bei 23 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von fast 50% sind die Spieler besonders durstig. © imago Renato Sanches kippt sich gleich die ganze Flasche über den Kopf. © imago Der Spaß darf bei dem ganzen Training nicht fehlen: Mats Hummels hängt sich an das Gefährt. © imago Das ganze Spektakel wird von vielen Fans beobachtet. © dpa

