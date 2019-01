Bundesliga kompakt: Gladbach verhagelt Bosz-Debüt, Frankfurt schießt Freiburg ab

Bayer Leverkusen hat das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Peter Bosz in der Fußball-Bundesliga verloren. Die Werkself kassierte zum Rückrunden-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach ein 0:1-Heimniederlage. Die Gäste festigten mit dem Sieg den dritten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund und Verfolger Bayern München. Der VfB Stuttgart und Hannover 96 mussten im Abstiegskampf Heimniederlagen hinnehmen. Der Tabellen-16. aus Schwaben verlor mit 2:3 gegen Mainz 05. Der Vorletzte aus Niedersachsen unterlag Werder Bremen mit 0:1. Fortuna Düsseldorf gewann nach dem Wirbel um Trainer Friedhelm Funkel mit 2:1 beim FC Augsburg. Eintracht Frankfurt setzte sich gegen den SC Freiburg mit 3:1 durch.

Alle Bundesliga-Ergebnisse vom Samstagnachmittag hier in der Übersicht:

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 0:1

Peter Bosz hat bei seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga eine unglückliche Niederlage hinnehmen müssen. Der frühere Dortmunder Trainer und neue Coach von Bayer Leverkusen unterlag mit seinem Team am Samstag zum Rückrundenauftakt Borussia Mönchengladbach mit 0:1 (0:1) und verpasste damit den Anschluss ans obere Tabellendrittel.

Vor 29 628 Zuschauern in der BayArena traf Alassane Plea (37.) zum dritten Auswärtssieg für den Tabellendritten. Trotz einer Reihe von Tormöglichkeiten blieben die Gastgeber im ersten Pflichtspiel unter dem Nachfolger des nach der Hinrunde entlassenen Heiko Herrlich ohne Treffer.

VfB Stuttgart - Mainz 05 2:3

Dem VfB Stuttgart ist der erhoffte Neuanfang im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga misslungen. Die Schwaben verloren am Samstag zum Rückrundenauftakt gegen den FSV Mainz 05 mit 2:3 (0:2). Ein Eigentor von Santiago Ascacibar (22. Minute) und die Treffer von Jean-Philippe Mateta (28.) und Alexander Hack (72.) besiegelten die verdiente Heimniederlage des VfB. Der eingewechselte Nicolás Gonzalez (83.) und Marc-Oliver Kempf (85.) verkürzten in einer turbulenten Schlussphase und sorgten mit ihrem Doppelpack plötzlich für Hoffnung. Anastasios Donis verpasste mit einem Pfostenschuss kurz vor dem Ende sogar noch den Ausgleich. Mainz hat dank des ersten Bundesliga-Erfolgs seit dem 30. November den VfB um zehn Punkte distanziert und mit dem Kampf gegen den Abstieg vorerst nichts zu tun. Die Stuttgarter von Trainer Markus Weinzierl verharren nach einem weitgehend ernüchternden Auftritt vor 51 881 Zuschauern auf dem Abstiegsrelegationsrang.

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 3:1

Dank seines überragenden Sturm-Dreizacks hat Pokalsieger Eintracht Frankfurt einen guten Start in die Rückrunde geschafft und die Ambitionen auf das internationale Geschäft untermauert. Beim souveränen 3:1 (3:0) gegen den SC Freiburg sorgte am Samstag das Trio Sebastien Haller (36.), Ante Rebic (39.) und Luka Jovic (45.) innerhalb weniger Minuten für die Entscheidung. Nach dem Erfolg vor 49 200 Zuschauern belegen die Hessen für eine Nacht den fünften Platz in der Fußball-Bundesliga. Freiburg verpasste es trotz des Treffers von Nils Petersen (69.) mit einem Sieg bis auf drei Punkte an die Europa-League-Ränge heranzurücken.

Nach der stürmischen Hinrunde mit der besten Tor-Ausbeute seit 25 Jahren machte Frankfurts Trainer Adi Hütter zum Start in die Rückserie gleich seine Devise klar: weiterhin volle Attacke. Der Österreicher bot in Haller, Jovic und Rebic das Sturm-Trio auf, das die Bundesliga mit überragenden 26 Hinrundentoren verzückte und an diesem Samstag noch einmal einen Dreierpack in nur neun Minuten nachlegte. Doch vom Angriffszauber aus dem Herbst war zu Beginn nichts zu sehen, Freiburg hielt energisch und mutig dagegen.

Hannover 96 - Werder Bremen 0:1

Der erhoffte Neustart bei Hannover 96 hat nicht stattgefunden. Der Tabellenvorletzte der Fußball-Bundesliga verlor zum Rückrunden-Auftakt am Samstag gegen Werder Bremen 0:1 (0:1) und zeigte dabei über weite Strecken erneut eine erschreckende Vorstellung. Milot Rashica markierte in der 32. Minute den Siegtreffer für die Bremer, die nach dem siebten Saisonsieg wieder in Richtung internationale Plätze blicken dürfen. Hannover bleibt mit lediglich elf Punkten tief im Abstiegskampf. Hannovers Trainer André Breitenreiter ließ vor 44 300 Zuschauern die im Winter verpflichteten Kevin Akpoguma und Nicolai Müller von Beginn an auflaufen. Der am Donnerstag aus Brasilien zurückgekehrte Stürmer Jonathas wurde erst nach 63 Minuten eingewechselt. Doch der von Breitenreiter vor der Partie erkannte Schritt nach vorn war nicht zu bemerken. Im Gegenteil: Hannover wirkte im 1000. Bundesligaspiel ideenlos im Spielaufbau und hilflos in der Offensive. Dazu wies die Abwehr teilweise große Lücken auf.

FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf 1:2