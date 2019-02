Bundesliga kompakt: 3:3 nach 3:0! BVB gibt klaren Vorsprung her - Gladbacher Heim-Serie reißt

Borussia Dortmund hat in einem spektakulären Spiel einen Rückschlag im Titelrennen der Fußball-Bundesliga erlitten. Der Tabellenführer gab eine 3:0-Führung am Samstag gegen 1899 Hoffenheim noch aus der Hand und spielte nur 3:3 (2:0).

Irres Spiel in Freiburg

Irre ging es auch in der Partie zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg zu. Das Spiel endete mit 3:3 (1:1). Die Freiburger glichen drei Mal aus - und wären in der Schlussminute fast in Führung gegangen. Doch der Treffer von Philipp Lienhart wurde nachträglich per Videobeweis annulliert.

Jerome Roussillon schoss die Gäste in der 11. Minute in Front. Rückkehrer Vincenzo Grifo glich jedoch für den SCF noch vor der Pause aus (37.). Wout Weghorst schoss den VfL per Foulelfmeter erneut nach vorne (63.), doch wieder hatte Freiburg - diesmal in Person von Nils Petersen - die passende Antwort parat (70.). Auch nach dem dritten Wolfsburger Tor eine Viertelstunde vor Schluss durch Renato Steffen kam Freiburg zurück. Gian-Luca Waldschmidt sorgte zwei Minuten vor Schluss für den Endstand.

In Gladbach musste die Borussia erstmals nach zwölf Spielen wieder eine Heimniederlage hinnehmen. Hertha BSC besiegte die "Fohlen" mit 3:0. Die Tore erzielten Salomon Kalou (30.), Ondrej Duda (56.) und Davie Selke.(76.).