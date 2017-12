Bundesliga kompakt: BVB mit Remis in Leverkusen, FC Bayern schlägt Hannover

Auch die Samstagspiele der Fußball-Bundesliga hatten es wieder in sich. Am 14. Spieltag gab es gleich mehrere Überraschungen: Der Tabellenzweite aus Leipzig ging mit 0:4 in Sinsheim gegen die TSG unter. Und auch Borussia Dortmund konnte auswärts nicht gewinnen.

Der FC Bayern hat beim gelungenen Comeback von Thomas Müller einen bedeutenden Sieg auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga bejubelt. Drei Tage vor dem Gruppenfinale in der Champions League gegen Paris St. Germain erzielten Arturo Vidal (17. Minute) und Kingsley Coman (67.) jeweils nach Vorarbeit von Kapitän Müller beim mühsamen 3:1 (1:1) gegen Hannover 96 die ersten beide Münchner Treffer.

Mit einem sehenswerten Befreiungsschlag aus der Krise hat 1899 Hoffenheim den Bayern-Jäger RB Leipzig die vierte Saisonniederlage beigebracht. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann besiegte am Samstag in der Fußball-Bundesliga den Tabellenzweiten aus Sachsen gleich mit 4:0 (1:0). U21-Europameister Nadiem Amiri (13. Minute), zweimal Nationalspieler Serge Gnabry (52./62.) und Mark Uth (87.) mit seinem siebten Saisontreffer erzielten die Tore vor einem begeisterten Publikum. Leipzigs Rückstand zum FC Bayern München vergrößerte sich damit auf sechs Punkte.

3:1-Sieg in Mainz: FC Augsburg setzt starke Saison fort

Der Abstiegskandidat Nummer eins klopft wieder ans Tor zur Europa League. Durch einen 3:1 (2:0)-Erfolg beim FSV Mainz 05 hat der FC Augsburg am Samstag seine überaus erfolgreiche Saison in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Michael Gregoritsch in der 22. Minute und zwei Mal Alfred Finnbogason (43./Foulelfmeter/86.) schossen vor 25 037 Zuschauern die Tore für den Tabellensiebten. Für die Mainzer traf in der 85. Minute lediglich Gerrit Holtmann.