Bundesliga kompakt: BVB siegt dank Batshuayi - Köln steckt weiter im Keller fest

Roman Bürki : Auch beim Sieg in Köln konnte Roman Bürki nicht für sich in Anspruch nehmen, die 90 Minuten ohne Patzer überstanden zu haben. Das sollte sich gegen die so offensivschwachen Hamburger ändern, allerdings musste sich der Schweizer deutlich vernehmbare Pfiffe gefallen lassen, weil er nach dem letzten Heimspiel gegen Freiburg die Fans auf den Sitzplätzen kritisiert hatte. Die schlechte Stimmung hilft nicht gerade beim Ringen um Sicherheit, auch gegen den HSV wirkte Bürki in manchen Szenen nicht gefestigt. NOTE 4 © imago

Lukasz Piszczek: Seit der Lukasz Piszczek seine Verletzung auskuriert hat und in die Dortmunder Stammformation zurückgekehrt ist, kämpft der Pole mit sich. Die frühere Souveränität ist irgendwo in der Reha abhanden gekommen, auch gegen Hamburg agierte Piszczek schwach nach vorne und ließ sich in der Defensive immer wieder ausspielen. NOTE 5 © imago

Manuel Akanji: Der Neuzugang vom FC Basel durfte von Beginn an ran, es war seine Premiere in der schwarz-gelben Startformation, weil Kapitän Sokratis überraschend auf die Bank rotierte. Es war keine dankbare Aufgabe für den Schweizer, denn er musste sich in einer verunsicherten Hintermannschaft beweisen und ließ sich davon negativ beeinflussen. Akanji wird bestimmt noch wesentlich bessere Spiele für den BVB absolvieren. NOTE 4 © imago

Ömer Toprak: In Abwesenheit des Griechen Sokratis rückte der Türke Toprak zum Abwehrchef auf, war aber trotz aller Routine kein Ruhepol. Toprak leistete sich manchen Stockfehler und war auch im Spielaufbau nicht so effektiv wie erwartet. Im Gegenteil, immer wieder landeten seine Vertikalpässe beim Gegner. NOTE 4 © imago

Jeremy Toljan: Der frühere Hoffenheimer hatte in den vergangenen Wochen aufsteigende Form gezeigt, doch gegen den HSV gab es für Jeremy Toljan einen herben spielerischen Rückschlag: Viele technische Unzulänglichkeiten, Schwächen in der Rückwärtsbewegung, alles in allem war das ein ganz schwacher Auftritt. NOTE 5 © imago

Julian Weigl: Unter Peter Stöger sucht Julian Weigl noch nach der Souveränität, die ihm beim Ballbesitz-Fußball von Thomas Tuchel zum Aufsteiger der Bundesliga gemacht hatte. Als alleiniger Sechser tut sich Weigl weiterhin schwer, man sollte ihm langsam mal einen Adjudanten an die Seite stellen. NOTE 5 © imago

Shinji Kagawa: Der quirlige Japaner verdiente sich zu Spielbeginn erst einmal ein Fleißkärtchen, als er den Ball am eigenen Strafraum aus der Gefahrenzone grätschte. In seiner Kernkompetenz tat sich Kagawa indes schwer, weil auch ihm in der Vorwärtsbewegung viel zu viele Fehlpässe unterliefen. Nach etwas mehr als einer Stunde war Schluss. NOTE 4 © imago

Christian Pulisic: Der Wirbelwind der Vorrunde sucht verzweifelt nach der Form, die ihn zu einem der begehrtesten Spieler der Bundesliga gemacht hat. Pulisic versteckte sich auch gegen den HSV bis zur Unkenntlichkeit, in der ersten Hälfte war nichts zu sehen von seinen gefürchteten Eins-zu-Eins-Situationen. Nach dem Wechsel wurde es besser, schön war die Vorarbeit des Amerikaners vor dem Dortmunder Führungstreffer, weit weniger schön war, wie er eine Großchance aus einem Meter vergab. NOTE 4 © imago

André Schürrle: In der Schlussphase des Auswärtsspiels in Köln gelang André Schürrle mit seinem Siegtreffer ein fulminanter Schlussakkord, der zur Hoffnung Anlass gibt, dass der Knoten beim Weltmeister jetzt endlich platzt. Doch so richtig läuft es noch immer nicht. Schürrle war viel unterwegs, versuchte immer wieder, Lücken zu reißen, schaffte das auch kurz vor Spielende mit einem Traumpass auf Mario Götze zum 2:0. NOTE 3 © imago

Marco Reus: Als Stadionsprecher Norbert Dickel vor dem Anpfiff den Namen Marco Reus verlas, herrschte auf der Südtribüne Feierstimmung. Der an einem Kreuzbandriss laborierende Nationalspieler wurde schmerzlich vermisst, sein letztes Spiel absolvierte er im Mai des vergangenen Jahres beim Pokalfinale gegen Frankfurt. Exakt 259 Tage danach ist der Edeltechniker also wieder da, und er führte sich gleich mit einem herrlichen Pass auf Schürrle ein. Auch danach war Reus ein Aktivposten in einer lethargischen Mannschaft, wunderbar leitete er den Angriff ein, der zum 1:0 führte. Als Dortmunds Bester nach 70 Minuten vom Rasen ging, erhoben sich die Zuschauer von ihren Plätzen. NOTE 2 © imago

Michy Batshuayi: Nach seinem fulminanten Einstand in Köln mit drei Treffern (zwei zählten, einer wurde aberkannt) kündigte Michy Batshuayi vollmundig an, bei seiner Heimpremiere für den BVB den Salto vorzuführen, wenn ihm erneut ein Treffer gelingt. Und siehe da, die Fans durften die gekonnte turnerische Darbietung nach seinem Führungstreffer bestaunen. Batshuayi arbeitete viel, wurde aber von seinen Mitspielern zu selten in Szene gesetzt. NOTE 3 © imago

Mahmoud Dahoud: Der ehemalige Gladbacher kam in der 62. Minute für Kagawa und fügte sich gleich mit einem schönen Pass auf Pulisic ein, den der Amerikaner aus kurzer Distanz über das Tor setzte. Dahoud belebte spürbar das Spiel in einer Dortmunder Mannschaft, die sich in der zweiten Hälfte steigerte. NOTE 2 © imago

Mario Götze: Gegen Köln noch wegen Rückenbeschwerden draußen, rückte der Weltmeister gegen den HSV wieder in den Kader und durfte in der Schlussphase noch für Reus auf den Rasen. Götze führte sich direkt mit einem guten Lauf ein, den er mit einem Fehlpass abschloss. Am Ende erzielte er sein zweites Saisontor nach einem Traumpass von André Schürrle. NOTE 2 © imago