Bundesliga kompakt: Der HSV lebt wieder, Leipzig geht gegen Hoffenheim unter

Der Hamburger SV schöpft nach einem Heimsieg neue Hoffnung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Die Hanseaten schlugen den SC Freiburg vier Spieltage vor Ende der Saison mit 1:0 (0:0). Dem FC Bayern glückte derweil die Generalprobe für das anstehende Halbfinale in der Champions League gegen Real Madrid. Die Münchner gewannen bei Hannover 96 mit 3:0 (0:0). Im Kampf um die Qualifikation für die Königsklasse setzte sich 1899 Hoffenheim klar mit 5:2 (3:0) gegen RB Leipzig durch. Eintracht Frankfurt kassierte nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale vor drei Tagen eine 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Hertha BSC. Im Mittelfeld-Duell in Stuttgart setzte sich der VfB gegen Werder Bremen mit 2:0 (1:0) durch.

Tatsuya Ito (bis 87.): Der flinke Japaner erwies sich erneut als extrem dribbelstark und wirbelte die Freiburger Hintermannschaft ordentlich durcheinander, spielte aber nicht den entscheidenden Pass. In der 64. Minute dribbelte er sich selber zum Tor durch, scheiterte aber an Torwart Schwolow. Trotzdem: Dieser Spieler macht den Fans viel Freude. Note: 2

Lewis Holtby: Der Matchwinner! Holtby erwies sich erneut als unermüdlicher Kämpfer, an dem das Spiel in der ersten Halbzeit jedoch größtenteils vorbeilief. In der 54. Minute wurde er dann zum Helden, als er den Ball irgendwie durch den gegnerischen Strafraum stocherte und das Tor erzielte. Das gab ihm auch für den weiteren Spielverlauf viel Auftrieb. Note: 2

Filip Kostic: Filip Kostic bereitete die erste gute Chance des HSV vor, war auch ansonsten sehr aktiv und drang immer wieder in die Strafraumzone ein, konnte allerdings wenig klare Aktionen herausspielen. Vergab in der Nachspielzeit die Riesenchance zum 2:0. Note: 4

Gotoku Sakai: Der Kapitän wechselte von der Rechtsverteidiger- auf die Linksverteidigerposition, um den gesperrten Douglas Santos zu vertreten. Er spielte so wie immer: Kämpferisch war er gut, fußballerisch erneut sehr schwach. Seine Aufgaben in der Defensive löste er aber ordentlich. Und das ist auf seiner Position nun einmal das Wichtigste. Note: 3

Gideon Jung: Der U 21-Europameister war in der Innenverteidigung ein absolutes Sicherheitsrisiko. Jung verschätzte sich mehrmals im Stellungsspiel. Sein Ballverlust in der ersten Halbzeit hätte die Freiburger fast in Führung gebracht. Noch schlechter sah er aus, als er einen Querpass nicht klärte und Nils Petersen somit praktisch zum Torschießen einlud. In der zweiten Halbzeit steigerte er sich immerhin etwas. Note: 5

Kyriakos Papadopoulos: Der Innenverteidiger kehrte nach seiner Gelbsperre wieder zurück in die Startelf und war der Stabilisator in der Hamburger Abwehrkette. Der Grieche klärte mehrere brenzlige Situationen bereits in der Entstehung. Auf ihn kann der HSV im Abstiegskampf nicht verzichten. Note: 2

Dennis Diekmeier: Der dienstälteste Spieler des Hamburger SV stand erstmals seit Anfang Februar wieder in der Startaufstellung. Dass ihm die Anbindung zum Spielsystem von Trainer Christian Titz fehlte, war klar ersichtlich. Dafür aber agierte er in der Rückwärtsbewegung meist sicher. Note: 3

Hoffenheim demontiert Leipzig

Im Europacup-Duell zwischen Leipzig und Hoffenheim sorgten die Gäste schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Zunächst traf Mark Uth (14.). Danach erhöhten Serge Gnabry (35.), Pavel Kaderabek (45.), erneut Uth (59.) und Lukas Rupp (64.) für Hoffenheim. Die Treffer von Naby Keita (58.) und Dayot Upamecano (88.) dienten nur der Ergebniskosmetik. Die Leipziger spielten seit der 47. Minute in Unterzahl, weil Emil Forsberg nach einem Schlag in Richtung Gegenspieler Florian Grillitsch die Rote Karte sah. Die Hoffenheimer blieben so im achten Spiel in Serie ungeschlagen.

Stuttgart ist gerettet

Der FC Bayern sparte vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid in Hannover Kräfte und trat mit einer B-Elf auf. Dadurch kam der 18 Jahre alte Lars Lukas Mai zu seinem Bundesliga-Debüt. Auf Erfolgskurs ging das Team von Jupp Heynckes allerdings erst in der zweiten Hälfte durch ein Tor des eingewechselten Nationalspielers Thomas Müller (57.). Der ebenfalls eingewechselte Robert Lewandowski (73.) und Sebastian Rudy (89.) trafen zum Endstand.

In Frankfurt stand der Videobeweis einmal mehr im Zentrum. In der 57. Minute hatte Makoto Hasebe Herthas Davie Selke im Strafraum mit einer leichten Berührung zu Fall gebracht. Schiedsrichter Sascha Stegemann entschied auf Elfmeter und sah sich nach einem Blick auf die Videoaufnahmen bestätigt. Der gefoulte Selke traf mit einem coolen Schuss in die Mitte (58.). Auch beim 2:0 durch Mathew Leckie (77.) ließ Stegemann seine Entscheidung vom Videoassistenten bestätigen. Das 3:0 machte Alexander Esswein in der Nachspielzeit.

Das erste Tor des Nachmittags war in Stuttgart gefallen. Nach Flanke von Insua traf Christian Gentner (13.) in seinem 345. Bundesliga-Spiel per Kopf zur frühen VfB-Führung. Die Schwaben machten in einem chancenarmen Spiel erst in der Nachspielzeit durch ein Tor von Berkay Özcan alles klar. Stuttgart blieb damit auch im sechsten Heimsieg unter Trainer Tayfun Korkut ungeschlagen.