Bundesliga kompakt: Bayer Leverkusen schockt FC Bayern - BVB baut Vorsprung aus

Für Titelverteidiger FC Bayern rückt die Tabellenspitze in der Bundesliga in immer weitere Ferne. Die Münchner verloren bei Bayern Leverkusen trotz Halbzeit-Führung 1:3 (1:0) und mussten Spitzenreiter Borussia Dortmund auf nun sieben Punkte davonziehen lassen. Der BVB hätte die Bayern sogar noch weiter distanzieren können, kam bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt aber nur zu einem 1:1 (1:1).

In Leverkusen brachte Leon Goretzka den FCB mit einem wuchtigen Kopfball in Führung (41.) und unterstrich zugleich seine starke Form nach der Winterpause. In den drei Partien nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs gelangen dem Nationalspieler insgesamt vier Treffer. Wirkliche Freude über diese Serie dürfte der Ex-Schalker jedoch nicht empfinden. Schließlich ließ sich der deutsche Rekordmeister, der ohne die verletzten Manuel neuer und Thiago auskommen musste, nach der Pause noch die Butter vom Brot nehmen. Leon Bailey mit einem sehenswerten Freistoß (53.) und Kevin Volland nach einer starken Kombination (63.) drehten die Partie zu Gunsten der Gastgeber. Den Schlusspunkt setzte dann Lucas Alario (89.).