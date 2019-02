Bundesliga kompakt: Javi Martinez wieder Bayern-Held - bittere Pleiten für Gladbach und Schalke

Dank der nächsten Heldentat von Javi Martinez hat sich der FC Bayern endgültig im Titelrennen der Bundesliga zurückgemeldet. Vier Tage nach seiner bärenstarken Defensivleistung beim 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Liverpool sorgte der Spanier mit einem Kopfball-Treffer für das 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC und setzte den zuletzt strauchelnden Tabellenführer Borussia Dortmund mächtig unter Druck. Durch den Sieg gegen die Berliner, die nach einem Platzverweis in der Schlussphase (84.) ohne Karim Rekik auskommen mussten, zogen die Münchner mit dem zuletzt in drei Punktspielen sieglosen BVB zumindest vorübergehend nach Punkten gleich. Der Spitzenreiter könnte sich am Sonntag im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen allerdings wieder ein wenig absetzen.