Bundesliga kompakt: FC Bayern zieht davon, Werder Bremen schlägt Schalke

Paul Verhaegh: Machte nicht sein bestes VfL-Spiel. Immer wieder fehlte ihm der Zugriff auf der rechten Seite, gegen Gentner sah er in der zweiten Halbzeit in der Luft keinen Stich. Nach vorn schaltete er sich gar nicht ein. Note 4 © dpa