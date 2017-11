Bundesliga kompakt: HSV schlägt Stuttgart, Schalke siegt glücklich

Dennis Diekmeier: Der Außenverteidiger kann vermutlich noch zehn Jahre Bundesliga spielen, ohne jemals ein Tor zu schießen. Nach einer starken Vorlage von Filip Kostic vergab in der 28. Minute eine 1000-prozentige Torchance zum 2:0. In der zweiten Halbzeit vergab er eine weitere Schussgelegenheit und verursachte per Handspiel den Elfmeter zum 1:1 . Bis zur 65. war es also ein unglücklicher Auftritt. Dann aber bereitete er mit einer tollen Flanke das 2:1 vor. NOTE 3 © AFP