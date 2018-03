Bundesliga kompakt: HSV verpasst Befreiungsschlag, Schalke springt auf Platz zwei

Der abstiegsbedrohte Hamburger SV ist am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht über ein 0:0 gegen den FSV Mainz hinausgekommen. Damit verharren die Norddeutschen weiter mit sieben Punkten Rückstand auf dem Abstiegsplatz. Der FC Schalke 04 eroberte durch den 1:0 (1:0)-Erfolg über Hertha BSC zumindest bis zum Topspiel am Abend (18.30 Uhr) zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund den zweiten Tabellenplatz.

Aaron Hunt: Der Hamburger Spielmacher erwischte nicht seinen besten Tag und gab eine unglückliche Figur ab. Wie in Bremen schlug er schlechte Standards. Hunt wirkte in seinen Aktionen behäbig, zurecht zur Pause raus. NOTE 5 © imago

Douglas Santos: Der Linksverteidiger schlug viele Flanken, die meistens keinen Abnehmer fanden. Bemüht in der Offensive, ordentlich in der Defensive. NOTE 3 © imago

Gotoku Sakai: Der Kapitän hielt seine linke Abwehrseite dicht. Er versuchte sich mit in das Offensivspiel einzuschalten, was allerdings zu selten gelang. NOTE 4 © imago

Wolfsburg muss nach Pleite gegen Bayer weiter zittern

Um den Klassenverbleib muss auch der VfL Wolfsburg nach einer 1:2 (0:1)-Heimpleite gegen Leverkusen bangen. Lucas Alario schoss per Foulelfmeter das 1:0 (31.) für die Gäste. Vorher hatte Maximilian Arnold Leverkusens Kai Havertz gefoult. Julian Brandt erzielte das zweite Tor für Leverkusen (78.), im Gegenzug verkürzte Admir Mehmedi gegen seinen Ex-Club (79.). Insgesamt tat sich der VfL beim Heimdebüt von Trainer Bruno Labbadia aber schwer und ist jetzt punktgleich mit Mainz. Wolfsburgs William sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote-Karte.

Schalke auf Vizemeister-Kurs, Hannover 96 verliert erneut

Leverkusen bleibt in der Tabelle zwei Punkte hinter Schalke, das zu Hause Hertha BSC 1:0 (1:0) bezwang. Die Gäste, die neunmal in Serie in Gelsenkirchen verloren hatten, begannen mutig. Doch Schalkes Winterneuzugang Marko Pjaca (37.) erzielte kurz vor der Pause den Siegtreffer für die Königsblauen. Auch Eintracht Frankfurt hielt seinen Champions-League-Kurs. Die Hessen besiegten Aufsteiger Hannover 96 1:0 (1:0) und haben einen Zähler weniger als Schalke. Der einzige Treffer gelang Danny da Costa (39.) per Kopf nach einer unberechtigten Ecke bereits in der ersten Halbzeit.