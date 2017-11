Bundesliga kompakt: Köln weiter ohne Sieg, FC Bayern setzt sich ab

Der FC Bayern München hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Der Rekordmeister gewann am Samstag gegen den FC Augsburg souverän mit 3:0 (2:0) und hat nach dem 500. Bundesligasieg in der Trainer-Karriere von Jupp Heynckes nun sechs Punkte Vorsprung auf RB Leipzig. Die Sachsen kamen bei Bayer Leverkusen zu einem 2:2 (1:1). 1899 Hoffenheim vermied in der Schlussphase eine Niederlage gegen Eintracht Frankfurt und sicherte sich ein 1:1 (0:1). Schlusslicht 1. FC Köln wartet nach dem 0:1 (0:1) beim FSV Mainz 05 weiter auf den ersten Sieg. Der VfL Wolfsburg vergrößerte mit dem 3:1 (2:0) die Abstiegsnöte des SC Freiburg.