Bundesliga kompakt: Poulsen verstärkt Stuttgart-Krise - Wolfsburg weiter im Aufwind

VfB Stuttgart - RB Leipzig 1:3 (1:1)

Das RB-Team von Trainer Ralf Rangnick festigte damit seinen vierten Rang. Der Abstiegskandidat aus Stuttgart mit dem unter Druck stehenden Trainer Markus Weinzierl hat von den vergangenen sieben Bundesliga-Partien sechs verloren. Immerhin stimmte anders als eine knappe Woche zuvor beim desaströsen 0:3 in Düsseldorf der Einsatz. Wie lange der VfB und der neue Sportvorstand Hitzlsperger noch an Trainer Weinzierl festhalten, bleibt fraglich.

Auch im ersten Spiel nach dem Neuanfang mit Sportvorstand Thomas Hitzlsperger hat sich die sportliche Krise des VfB Stuttgart fortgesetzt. Der abstiegsbedrohten Schwaben verlor am Samstag trotz eines couragierten Auftritts gegen den Champions-League-Aspiranten RB Leipzig 1:3 (1:1). Yussuf Poulsen mit einem Doppelpack (6./74. Minute) und Marcel Sabitzer (68.) trafen vor 46 072 Zuschauern für Leipzig. Für den VfB glich Steven Zuber per Handelfmeter zwischenzeitlich aus (16.).

FC Schalke 04 - SC Freiburg 0:0

Der von Trainer Domenico Tedesco erhoffte Befreiungsschlag blieb für den FC Schalke 04 aus. In Unterzahl kam S04 gegen den SC Freiburg nicht über ein torloses Remis hinaus. Suat Serdar (42.) sah kurz vor der Pause nach einem rüden Foulspiel gegen Freiburgs Kapitän Mike Frantz zu Recht die Rote Karte von Schiedsrichter Frank Willenborg.

Zuvor hatte bei S04 wenig bis gar nichts funktioniert. Die "Knappen" arbeiteten sich an der sehr defensiv strukturierten Gäste-Mannschaft ab, die Schalke in Person von Mittelstürmer Nils Petersen tief in der eigenen Hälfte in Empfang nahm.

Nach Wiederanpfiff agierten die Breisgauer dann offensiver und kamen durch den eingewechselten Gondorf (46.), Grifo (62.) und Lienhart (75.) zu großen Chancen, die allerdings nicht genutzt wurden. Von Schalke kam im zweiten Durchgang einfach zu wenig - es gab keine klare Tormöglichkeit im zweiten Durchgang. In der Nachspielzeit sah auch der Freiburger Christian Günter Gelb-Rot. Durch das Remis bleiben die Schalker auch in der Tabelle hinter Freiburg.