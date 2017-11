Bundesliga kompakt: Videoschiedsrichter-Diskussion in Wolfsburg, Freiburg atmet auf, Spektakel im Derby

Roman Weidenfeller: Durfte zum ersten Mal in dieser Saison für den verletzten Bürki (Gehirnerschütterung) ran - ausgerechnet in seinem 24. Revierderby. In der 56. Minute war er erstmals da, als er gebraucht wurde. Bei den Gegentoren machtlos, kassierte allerdings gleich vier davon. Note: 3 © dpa